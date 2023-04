ecco-il-nuovo-consiglio-nazionale-forense:-tutti-i-nomi

Nel bollettino numero 6 del Ministero della Giustizia pubblicato ieri 1 aprile , alla pagina 4, sotto la voce “Ordini professionali e albi”, è presente il “Comunicato relativo alla proclamazione degli eletti del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023- 2026” al cui interno si legge quanto segue: “Il Consiglio nazionale forense, a seguito del verbale di accertamento dei risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2023- 2026 redatto dalla commissione ministeriale di cui all’art. 11, del d. lgs. lgt 23 novembre 1944, n. 382, in data 21 febbraio c. a., ha proceduto alla proclamazione degli eletti ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come di seguito trascritti, in rappresentanza rispettivamente del distretto di Corte di appello a fianco di ciascuno indicato” a cui fa seguito l’elenco degli avvocati componenti per il prossimo quadriennio della massima istituzione dell’avvocatura .

A seguito di questo passaggio formale la presidente uscente del Cnf avv. Maria Masi può convocare la prima seduta del nuovo plenum che si svolgerà mercoledì prossimo 5 aprile, nella sede di via Arenula, dove all’ordine del giorno è prevista l’elezione del presidente.

Questo l’elenco dei consiglieri nazionali per il quadriennio 2023- 2026 e dei rispettivi distretti di Corte d’appello: Enrico Angelini (foro di Genova), Leonardo Arnau (foro di Venezia), Ettore Atzori (foro di Cagliari), Giovanni Berti Arnoaldi Veli (foro di Bologna), Giampaolo Brienza (foro di Potenza), Camillo Cancellario (foro di Napoli), Paola Carello (foro di Roma), Giampiero Cassi (foro di Firenze), Claudio Consales (foro di Lecce), Patrizia Corona (foro di Trento), Aniello Cosimato ( foro di Salerno), Biancamaria D’Agostino ( foro di Napoli), Francesco De Benedittis (foro di Trieste), Donato Di Campli (foro di L’Aquila), Francesco Favi (foro di Catania), Paolo Feliziani (foro di Perugia), Antonio Gagliano (foro di Caltanissetta), Antonino Galletti (foro di Roma), Nadia Giacomina Germanà Tascona (foro di Milano), Daniela Giraudo (foro di Torino), Francesco Greco (foro di Palermo), Vittorio Minervini (foro di Brescia), Francesco Napoli (foro di Reggio Calabria), Mario Napoli (foro di Torino), Giovanna Ollà (foro di Bologna), Francesca Palma (foro di Ancona), Alessandro Patelli (foro di Milano), Francesco Pizzuto (foro di Messina), Demetrio Rivellino (foro di Campobasso), Federica Santinon (foro di Venezia), Carolina Rita Scarano (foro di Bari), Lucia Secchi Tarugi (foro di Firenze), Giovanni Stefanì (foro di Bari), Antonello Talerico (foro di Catanzaro).

L’articolo Ecco il nuovo Consiglio Nazionale Forense: tutti i nomi proviene da Il Corriere del Giorno.

pappa2200