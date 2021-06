ecco-il-prototipo-di-mascherina-che-rileva-l’infezione-da-coronavirus

Non solo una protezione: in futuro le mascherine potranno essere usate anche per diagnosticare l’infezione da Sars-Cov-2. Il primo prototipo è stato sviluppato dai ricercatori del MIT e di Harvard

Biosensori, fitness-tracker, smartwatch: i cosiddetti wearable, i dispositivi elettronici indossabili, sembrano essere il futuro della medicina e del benessere. Oltre a monitorare lo stato fisico di una persona, però, potrebbero servire a molto altro: per esempio, a diagnosticare un’infezione da Sars-Cov-2, con la stessa precisione di un tampone molecolare. I ricercatori del Massachussets Institute of Technology e di Harvard, infatti, hanno realizzato il primo prototipo di mascherina in grado di individuare il coronavirus, attraverso dei biosensori sviluppati con tecnologia Crispr. È un’idea che parte del 2014 con l’epidemia dei virus Zika ed Ebola e che sembra essere destinata ad andare ben oltre la pandemia di Covid-19. Il lavoro dei ricercatori è stato pubblicato su Nature Biotechnology.

Foto: Wyss Institute at Harvard University

Biosensore, senza cellule è meglio

Si chiama tecnologia indossabile liofilizzata senza cellule, ed è alla base del funzionamento del biosensore contenuto nella mascherina. In particolare, essa prevede l’estrazione e la liofilizzazione (il processo tecnologico che rimuove l’acqua da una sostanza organica senza però deteriorarla) dei macchinari molecolari grazie ai quali le cellule leggono Dna e Rna e producono proteine. Precedentemente, altri gruppi di ricerca avevano provato a ottenere un risultato simile, ma per avere un segnale apprezzabile era sempre necessario l’utilizzo di cellule. “Tutte le tecniche precedenti richiedevano l’inserimento di cellule viventi nel dispositivo indossabile stesso, come se l’utente indossasse un piccolo acquario”, dice Peter Nguyen, primo co-autore dello studio. “Tuttavia, se quell’acquario si rompesse, le cellule progettate potrebbero fuoriuscire direttamente su chi lo indossa, e a nessuno piace quest’idea“. Da qui l’esigenza di ottenere un sensore senza cellule, liofilizzando i componenti che servono per riconoscere le biomolecole. La rimozione dell’acqua, infatti, consente la conservazione duratura degli elementi biologici, che possono essere incorporati in fibre sintetiche (come quelle che costituiscono le mascherine) e conservati per mesi. Per farli tornare a funzionare, basta solo aggiungere dell’acqua.

Tutto è partito da Zika ed Ebola

Il prototipo è stato realizzato per Sars-Cov-2, ma l’idea del biosensore diagnostico è partita ben prima della pandemia di Covid-19. James Collins, senior author dello studio, infatti, ha iniziato a sviluppare questa tecnologia a partire dal 2014, per fronteggiare le epidemie dei virus Ebola e Zika. I ricercatori, infatti, attraverso tecniche di biologia sintetica, avevano sviluppato un biosensore unito a una proteina colorata o fluorescente che fosse in grado di rilevare specifiche molecole derivanti da agenti patogeni. Tutto il sistema applicato su carta, in modo da avere una tecnologia diagnostica economica, accurata e portatile. Effettivamente la diagnosi su carta funzionava: allora i ricercatori hanno deciso di passare ai tessuti, per rendere i biosensori indossabili. Il sistema è stato perfezionato, e nel 2017 il team di Collins sviluppa la tecnologia chiamata Sherlock, che rileva una molecola di Rna o di Dna con estrema precisione utilizzando gli enzimi del sistema di editing genomico Crispr/Cas. Proprio mentre i ricercatori stavano sviluppando dei biosensori da inserire su camici per tutelare i lavoratori esposti a tossine o ad agenti patogeni, la pandemia di Covid-19 colpisce il mondo intero. A questo punto decidono di implementare il loro sistema sulle mascherine, in modo da ottenere, in maniera simile a quanto fatto con Zika ed Ebola, una tecnica diagnostica rapida e affidabile.

Come funziona la mascherina diagnostica

Il prototipo si presenta come una mascherina Ffp2, ma che al suo interno nasconde il biosensore, incorporato nelle fibre stesse del tessuto. Nel momento in cui viene indossata la mascherina il macchinario molecolare è inattivo, ma basta premere un bottone perché venga rilasciata una piccola quantità d’acqua che lo renda funzionante. A questo punto il sistema biologico può analizzare il materiale genetico contenuto nei droplet della persona che indossa il dispositivo: se al loro interno sono presenti i geni che codificano per la proteina Spike di Sars-Cov-2, questi verranno riconosciuti dagli enzimi della tecnologia Sherlock, che a loro volta attiveranno la proteina rilevatrice. Il risultato finale (visibile all’interno della mascherina per preservare la privacy di chi si sottopone alla procedura diagnostica) sarà simile a quello di un test di gravidanza: se la porzione rilevatrice si colora, vuol dire la mascherina è entrata a contatto con Sars-Cov-2. L’esito si ottiene in circa 90 minuti e, come sottolineano gli autori dello studio, sembra essere estremamente affidabile, al pari di un test molecolare. “Abbiamo essenzialmente ridotto un intero laboratorio diagnostico in un piccolo sensore che funziona con qualsiasi mascherina e che combina l’elevata precisione dei test molecolari con la velocità e il basso costo dei test antigenici“, afferma Nguyen. Adesso i ricercatori pensano di brevettare la tecnologia senza cellule e di trovare dei partner per produrre le mascherine a livello commerciale, ma l’utilizzo dei biosensori non si fermerà con Covid-19. Conclude il ricercatore: “Oltre alle mascherine, i nostri biosensori potranno essere integrati in altri indumenti per rilevare l’esposizione a sostanze pericolose tra cui virus, batteri, tossine e agenti chimici“.