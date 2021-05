ecco-il-segreto-per-cucinare-delle-zucchine-perfette-facilmente,-non-crederai-ai-tuoi-occhi!

Le zucchine sono un contorno super versatile, ma quante volte non ci riescono come vorremmo? Da oggi, svelato questo segreto irrinunciabile, potrete realizzare delle zucchine perfette, belle croccanti, e in maniera estremamente facile.

Le zucchine si prestano per dei condimenti squisiti, una bella carbonara vegetariana, un contorno prelibato e speziato accanto a carne o pesce, ma anche al forno ripiene. Prima di iniziare a svelarvi questo segreto amatissimo e ormai super praticato, vi ricordiamo una preparazione davvero speciale, la nostra parmigiana di zucchine, è strepitosa!

Zucchine perfette in pochi minuti

Le zucchine sono inoltre protagoniste di moltissimi altri piatti, zuppe calde ma anche un pesto originale. Possiedono moltissime proprietà nutrizionali, un toccasana per la nostra salute in generale, soprattutto quella intestinale. Le zucchine possiamo comprarle in tutti i supermercati, dal nostro contadino di fiducia, magari prenderle dal nostro orto, hanno un costo bassissimo, ed oggi scopriremo come realizzarle perfette in maniera semplicissima.

(Canva photo)

Come prima cosa visionatele sempre con molta cura poiché, se la buccia della zucchina non risulta ben compatta questa zucchina non è stata appena colta, non sarà quindi fresca. In questo caso dovrà presentare infatti una lieve peluria in superficie ed un bocciolo.

Un utensile da cucina indispensabile per ottenere delle zucchine prive quanto più possibile della loro acqua, è lo stesso che serve a strizzare l’insalata, una centrifuga composta da una ciotola ampia con all’interno un colino e al di sopra un coperchio con una rotellina che andrà girata e strizzerà alla perfezione la verdura all’interno. Cliccate qui per scoprire di cosa si tratta se non lo conoscete!

Dopo aver grattugiato le nostre zucchine possiamo metterle all’interno di questa ciotola particolare così da far uscire l’acqua in eccesso. Le zucchine prive della loro acqua risulteranno molto più croccanti e la cottura sarà perfetta. Possiamo poi usare semplicemente del sale grosso da cucina ed una bistecchiera o piastra dove siamo solite cucinare carne o pesce. In questo caso però dobbiamo tagliare le zucchine a fette sottili, posizionare su piastra il sale grosso cosparso e adagiare le fettine facendole grigliate da entrambi i lati per pochi minuti.

Foto da pexels

Questi sono due modi semplicissimi per riuscire a realizzare delle zucchine davvero buone, un ultimo consiglio è quello di tagliare le zucchine, soprattutto se si vogliono saltare in padella più piccole possibili, tanti dadini che diverranno più facilmente croccanti ed appetitosi.