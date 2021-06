ecco-il-segreto-per-togliere-il-nocciolo-alle-ciliegie-in-meno-di-un-minuto

Giugno 2, 2021Denis Carito

Le ciliegie ormai si iniziano a vedere sui banconi delle attività dedite alla frutta e alla verdura, troviamo infatti già, in varie cassette, delle ciliegie bellissime esteticamente e fresche. Ma come togliere il loro nocciolo rapidamente?

La ciliegia è un frutto molto gustoso, uno dei primi frutti che sa d’estate, preziose le ciliegie per guarnire dei dolci, ma un pochino antipatiche da denocciolare.

Scopriamo come togliere il nocciolo alle ciliegie subito!

Il nocciolo nelle ciliegie ci costringe molto spesso ad impiegare non poco tempo per rimuoverlo, soprattutto se vogliamo fare una cremosa marmellata di ciliegie fatta in casa oppure guarnire dei dolci o ancora dei soffici muffin. Oggi però vogliamo svelarvi un trucco semplice per denocciolare le ciliegie in pochissimi secondi.

Foto da Unsplash

Questi trucchetti viver metteranno di denocciolare le ciliegie in men che non si dica, diverrà il segreto di cui non potrete più fare a meno. La pulizia delle ciliegie è molto importante, bisogna infatti immergere sempre questo frutto in acqua corrente, e lasciare ammollo per almeno un quarto d’ora, inoltre possiamo aggiungere alla ciotola piena d’acqua con all’interno le ciliegie due cucchiai colmi di limone e bicarbonato così da battere qualsiasi tipo di batterio nocivo per la salute.

Per denocciolare le nostre ciliegie che abbiamo ormai lavato e asciugato con cura, basterà una semplice bottiglia E un bastoncino di quelli lunghi da spiedino, in legno. Prendete una ciliegia e posizionatela sopra la bottiglia al posto della tappo. A questo punto prendete lo stecco da spiedino, e penetriamolo nel centro della ciliegia da sopra, spingendo delicatamente, il nocciolo della ciliegia cadrà immediatamente all’interno della bottiglia. Ripetete l’operazione per tutte le ciliegie che vi occorrono. Come potete vedere basta avere a disposizione utili strumenti, semplici ed estremamente reperibili, per portare a termine un’operazione che sembra così noiosa e che ci fa perdere un sacco di tempo ogni volta.