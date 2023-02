Ecco l’azienda italiana che promette di cancellare notizie da Internet in 24 ore

Garanzia per il cliente

Come cancellare articoli di giornale da internet: Per poter cancellare notizie da Google occorre fare una prima analisi di tutti i contenuti negativi reperibili mediante motori di ricerca esempio “Google, Yahoo, Bing” In alternativa il cliente può fornire una lista di link negativi da rimuovere da internet in un formato pdf o word.

Dimostrazione e preventivo per rimozione link negativi: Prima di formulare un preventivo l’esperto in “cancellazione notizie da internet” mostra al cliente un grafico PRIMA e DOPO la rimozione link negativi, una dimostrazione semplice ed intuitiva per far capire al cliente cosa troveranno i navigatori dopo la rimozione degli articoli diffamatorio.

Per cancellare articoli da Google si parte da una semplice ricerca delle parole chiavi comunemente dette “keyword” come ad esempio nome cognome, tipo di reato, nome dell’azienda in questione. Raccolte queste informazioni, il team di Privacy Garantita procede con una scrupolosa lettura delle notizie o articoli di giornali Online da eliminare. Normalmente gli articoli, recensioni, video che sia sono analizzatati da un avvocato esperto e webmaster con la supervisione di un Online Reputation Manager.

A seguito di questa prima verifica si procede con una strategia ben chiara concordata insieme al cliente per poi procedere alla cancellazione o deindicizzazione delle notizie dal web.

Come eliminare notizie dal web:

È possibile eliminare immagini, informazioni, dati personali e profili internet. Le informazioni e i dati personali che sono presenti su siti web dei quali si ha la manutenzione, vengono memorizzati su Google e sono accessibili digitando le “parole chiave” sul motore di ricerca. Per la rimozione di informazioni personali da Google, è necessario presentare una richiesta di rimozione, specificando le URL che ospitano questi dati, e le informazioni sulla richiesta. Google infatti mette a disposizione un modulo denominato Richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legge europea per la protezione dei dati personali. Attraverso questo modulo, l’utente può esercitare il suo diritto di richiesta di rimozione dei suoi dati dal motore di ricerca: una volta verificata l’identità, Google riceverà la richiesta e analizzerà i link da rimuovere.

Rimuovi informazioni dal web:

Purtroppo non esiste un segreto per rimuovere informazioni dal web, quando si parla di gestione della reputazione online si parla di un settore in costante evoluzione. È importante notare che le strategie di rimozione dei contenuti potrebbero funzionare oggi, ma potrebbero essere obsolete domani. Un cambiamento radicale che mette in difficoltà tutti quelli che si improvvisano per aggiornamenti della piattaforma.

