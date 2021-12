Ecco l’oroscopo dell’amore: come sarà il tuo 2022

I segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) saranno fortunati in amore. Il loro carattere è in completa armonia con le tendenze dell’anno, quindi non sarà difficile per i rappresentanti solitari dei segni incantare qualsiasi partner e risvegliare sentimenti reciproci in lui. L’oroscopo dell’amore del 2022 consiglia di utilizzare queste opportunità solo con buone intenzioni. In primavera ci saranno grandi possibilità di raggiungere un nuovo livello di relazione per le coppie che convivono a lungo in un matrimonio civile. L’oroscopo dell’amore raccomanda ai rappresentanti della famiglia del segno di evitare tentazioni e relazioni frivole, soprattutto alla fine dell’estate, poiché c’è il rischio di contrarre una malattia pericolosa.

L’oroscopo dell’amore avverte che all’inizio del 2022, i rappresentanti liberi dei segni d’Aria (Acquario, Gemelli, Bilancia) sentiranno acutamente la loro solitudine e inizieranno a cercare duramente una coppia. La primavera fornirà un numero enorme di tali opportunità, l’importante è capire che tipo d’incontro è fatale e non sfuggire al tuo amore. Le coppie libere da obblighi possono affrontare una prova seria in piena estate: i segni dell’Aria possono accendere sentimenti romantici per un nuovo prescelto e volare via con lui fino ai confini del mondo. I rappresentanti della famiglia degli elementi indirizzeranno la maggiore sensibilità e sessualità al loro coniuge.

I rappresentanti dell’elemento Terra (Toro, Vergine, Capricorno), che vogliono trovare la loro anima gemella, non sono consigliati dall’oroscopo dell’amore per il 2022 di lasciarsi trasportare troppo dai flirt, poiché c’è il pericolo di essere lasciati soli alla fine. Meglio stare con un partner e sviluppare una relazione romantica. Il 2022 fornirà tutte le condizioni per questo. Le coppie che convivono da molto tempo, in cui uno o entrambi i partner appartengono al segno della Terra, possono attraversare una serie di litigi e recriminazioni in primavera, che finiranno con una rottura o porteranno alla registrazione del matrimonio. I rappresentanti della famiglia degli elementi in estate dimostreranno in ogni modo alla loro sposa il loro ardente amore, che non scoraggerà alcuni dall’adulterio in autunno.

I segni dell’elemento Acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) nel 2022 avranno la possibilità di realizzare un sogno romantico a lungo accarezzato. I rapporti che sono rimasti a lungo nello stato di “amicizia” potranno finalmente trasformarsi in relazioni d’amore in primavera, e in autunno si sposeranno finalmente. All’inizio dell’estate, prometterà di fare conoscenza tramite parenti stretti. Per i rappresentanti dell’elemento acqua, che da tempo esitano a formalizzare una relazione, l’oroscopo dell’amore per il 2022 consiglia di presentare il prescelto ai genitori. La loro fiduciosa approvazione ti spingerà ad agire. Il rapporto d’amore dei segni dell’Acqua nel matrimonio si svilupperà armoniosamente, fornendo sicurezza di vita e prosperità nella sfera finanziaria.

