Ecco Omni-glide, il più piccolo aspirapolvere di Dyson

Il marchio inglese persegue la sua strategia di differenziazione con il nuovo aspirapolvere Dyson Omni-glide: piccolo, ma potente, per superfici più contenute

L’aspirapolvere Dyson Omni-glide nasce per gli ambienti di piccole metrature. Monolocali, stanze universitarie, barche: luoghi in cui si ha anche la difficoltà di trovare lo spazio per gli elettrodomestici di tutti giorni. Dyson Omni-glide è il più piccolo della famiglia e lo si può già intuire dalla confezione. Oltre al corpo macchina è inserita una bocchetta a lancia combinata per arrivare negli angoli più difficili. Soffitto compreso, per eliminare le ragnatele che in questa stagione si moltiplicano.

Ha, inoltre, una mini spazzola motorizzata. Toglie i peli degli animali dai divani e la polvere dai materassi. Ha un beccuccio per le briciole della tavola. Funziona anche con le formiche! Infine, c’è la stazione di ricarica a muro e il caricatore. Non serve appendere Dyson Omni-Glide perché la batteria è estraibile e si ricarica in 3,5 ore.

Aspirapolvere Dyson Omni-glide con spazzola Fluffy a doppio rullo

Dyson Omni-glide è super maneggevole. Pesa in totale 1,9 chilogrammi. Il suo punto di forza è la sua spazzola omnidirezionale Fluffy. Grazie al suo snodo centrale e alle 4 ruote direzionali la spazzola a doppio rullo motorizzato può muoversi in ogni direzione. Sembra quasi fluttuare sulla superficie del pavimento.

In più, può piegarsi parallelamente al pavimento. In questo modo diventa più facile pulire sotto i mobili bassi. Messo alla prova, Omni-glide supera senza difficoltà ogni tipo di test. Quello del sale, dei semi e della farina. Tutti a pieni voti e alla potenza standard.

Piccolo, infatti, non significa meno potente. Il suo motore Hyperdymium ruota fino a 105.000 giri al minuto con due modalità di potenza: Eco per una durata di 20 minuti; Max da 5 minuti. Senza gli accessori motorizzati, le autonomie sono più lunghe di un 30 per cento. Non c’è l’indicatore di durata.

La spazzola Fluffy omnidirezionale in dotazione a Dyson Omni-glide

Rispetto agli altri aspirapolvere della Casa inglese, gli ingegneri Dyson hanno tolto il grilletto. Al suo posto è stato inserito un bottone di accensione. Questa soluzione rende l’aspirapolvere multifunzione ancora più maneggevole.

Anche la capacità di filtrazione a 5 strati è stata mantenuta. Una prerogativa per consente a Omni-Glide di catturare il 99.97% delle particelle da 0,3 micron. In sostanza, da questo aspirapolvere multifunzione esce solo aria filtrata.

Lo svuotamento del contenitore è facile e pulito. Il contenitore dritto e sottile dispone di un meccanismo di espulsione con fermo rotante per eliminare la polvere con un unico gesto. Una fascia in silicone pulisce la copertura a rete per espellere la polvere senza sporcarsi le mani.

Dyson Omni-glide è disponibile su Dyson.it è nei Dyson Demo Store in due versioni. Quella qui raccontata ha un costo di 399 euro. C’è una seconda versione denominata Dyson Omni-glide + che ha in dotazione una bocchetta a lancia con LED integrato per mostrare dove stiamo pulendo, anche negli spazi bui. Il suo costo è di 429 euro.