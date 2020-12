ecco-operazione-coi-fiocchi,-l’evento-di-natale-di-fortnite:-come-sbloccare-i-costumi-gratuiti

Su Fortnite, fino al 5 gennaio 2021, è in corso Operazione coi Fiocchi, il nuovo evento di Natale 2020. Per questa occasione speciale, il Commando di Neve offrirà diverse missioni, utili per ottenere ricompense gratis, tra cui dorsi decorativi come Scudo a sorpresa, ma anche il piccone a globi innevati Sfere di ghiaccio, deltaplani, coperture e altro ancora. Con Operazione coi Fiocchi è possibile sbloccare anche due costumi, Commando di Neve e Squadra Brina in stile invernale. Entrambi sono gratuiti e per poterli sbloccare basta completare i diversi incarichi previsti dall’evento natalizio: nove nel caso del costume di Commando di Neve, dodici nel caso del costume di Squadra Brina. In Operazione coi Fiocchi ci si può anche travestire da Commando di Neve subdolo, per potere lanciare delle granate congelanti. In generale, l’evento prevede nuovi costumi festivi nel Negozio, più altri a tema natalizio provenienti dalle stagioni precedenti di Fortnite. Riguardo i veicoli, invece, si può prendere il volo sugli Stormwing X-4 a tema invernale.

Il nuovo evento natalizio riporta a rotazione le MAT, ossia le modalità a tempo. Nel caso specifico di Operazione coi Fiocchi, è inclusa la nuova MAT Onda d’urto, in cui giocatrici e giocatori “si affrontano per lanciarsi a vicenda in una Tempesta super-rinforzata che si restringe nel nulla. Inoltre, Frenesia piccone arriverà per la prima volta in formato MAT. Puoi anche giocare in queste MAT anche in Zuffa coi fiocchi, una playlist che ti lancerà in una di esse a caso.”, riporta Epic Games sul proprio blog. Infine, da oggi fino al 6 gennaio all’1:00 (ora italiana), l’emote Canta insieme sarà disponibile gratis nel Negozio. Giocatrici e giocatori che l’hanno acquistata in precedenza, non devono temere nulla, poiché avranno rimborsati i V-buck spesi per ottenerla. Operazione coi Fiocchi alimenterà Fortnite per tutto il periodo natalizio. Dopo sarà la volta di nuove comunicazioni per il battle royale di Epic Games.