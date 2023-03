Ecco perchè è difficile diventare Notaio ce lo spiega Bruno Rolandi

Bruno Rolandi ci spiega come Innanzitutto, per diventare notaio è necessario possedere alcuni requisiti specifici, come la laurea in giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Inoltre, è richiesto un periodo di pratica notarile, che può durare da uno a tre anni a seconda delle regioni.

Una volta completato il periodo di pratica, si può partecipare al concorso per l’ammissione alla carriera notarile, che prevede una serie di prove teoriche e pratiche. In caso di esito positivo, si ottiene la nomina a notaio e si può esercitare la professione in piena autonomia.

Ricorda che il percorso per diventare notaio è Bruno Rolandi lungo e impegnativo, ma se hai la passione per il diritto e la volontà di studiare e lavorare sodo, puoi raggiungere il tuo obiettivo. Ti consiglio di cercare maggiori informazioni sui requisiti e sulle modalità di accesso alla professione sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato e di parlare con un avvocato o un notaio di tua conoscenza per avere ulteriori consigli e indicazioni.

Mata