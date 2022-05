Ecco perché i nostri cari defunti vengono a visitarci nei sogni. Durante le ore di sonno ci capita spesso di sognare ma a volte accadono cose strane: a venire a trovarci nei sogni sono i nostri parenti cari che non ci sono più. Ricevere la loro visita a volte ci lascia veramente l’amaro in bocca ed un team di studiosi ci spiega il motivo di questo fenomeno.

Un team di scienziati americani ha proprio scoperto che il 60% delle donne ed il 40% degli uomini sognano spesso alcuni parenti ormai defunti. Spesso, vi sarà capitato di chiedevi come mai è successo: se era solo un sogno o in qualche modo si è veramente creato un contatto con la cara persona che non c’è più.

Il motivo del perché i defunti ci visitano in sogno

I ricercatori affermano che talvolta i nostri sogni sono limitati dallo stile di vita frenetico che si conduce che provoca vari disturbi del sonno: risvegli continui e difficoltà nel riuscire ad addormentarsi, fino alla vera insonnia.

Per questi studiosi, ci sono diversi motivi sul perché i nostri cari parenti defunti fanno visita ai nostri sogni. Ecco i principali due motivi: Quando si sogna un familiare, un amico, qualcuno che abbiamo amato particolarmente in vita e che è scomparso di recente, il motivo è che si ha bisogno di ricevere un consiglio dal defunto su come riuscire a passare oltre.

Chi sogna ha bisogno di sentirsi confortato e protetto e dunque all’interno del sogno si cerca di ricevere un consiglio, un messaggio di amore. Questi sogni tuttavia non arrivano mai per caso ma arrivano proprio quando si ha bisogno urgentemente di conforto e di messaggi di speranza. La bellezza sta proprio in questo.

E’ bello pensare che proprio la persona che ti manca di più in quel momento, sia quella che inconsciamente possa darti consigli, conforto e attimi di tenerezza. Ed a volte succede proprio che la persona amata defunta appare e ti dona aiuto, luce e calore.

I cari deceduti, arrivano nei nostri sogni in maniera inaspettata e le ragioni potrebbero a volte persino sembrare misteriose ed oscure. Tuttavia, a volte chiaramente trasmettono messaggi di supporto al sognatore. Altre volte, il messaggio o il consiglio è da decifrare e va ricostruito in diverse visite.

Alcune persone più razionali sono restie a tale spiegazione ma chi è più emotivo guarda al fenomeno con altri occhi ed è più preparato ad osservare tutto minuziosamente per ricevere e decifrare i messaggi ricevuti.

Jennifer Shrter, psicologa clinica, definisce il fenomeno della visita dei defunti nei sogni come: “un’emozione intensa in cui una persona cara defunta ritorna per guidare, rassicurare e/o avvertire”. L’esperienza dell’incontro del proprio caro nei sogni è unica e travolgente.

Alcune caratteristiche di questi sogni sono comuni

Il sognatore spesso descrive il sogno fatto come intenso e vivo come se fosse reale. “E’ così reale” è il ritornello comune che caratterizza l’esperienza dopo il sogno. L’intensità è travolgente tanto da segnare il sognatore per mesi o addirittura anni nel ricordo dello stesso sogno con una certa frequenza.

Tra l’altro, i defunti, non appaiono malati, fragili o ansiosi ma sani e portatori di gioia. Sembrano giovani, vibranti e lucenti. Inoltre, compaiono di frequente rassicuranti.

I cari parenti deceduti, sono portatori di amore e gioia. Questo significa spesso che stanno bene e che dunque anche per chi sogna arriverà presto uno stato migliore di serenità. Il defunto nel sogno trasmette importanti messaggi per il sognatore. Nel sogno, i cari, possono trasmettere lezioni di vita, avvertenze, consigli e suggerimenti. Si mostrano come sagge guide da ascoltare fedelmente.

In molte occasioni, nel sogno, il defunto non utilizza messaggi verbali ma comunica tramite telepatia. Il sognatore, che in vita è stato legato in maniera forte al caro, è in grado di comprendere chiaramente il messaggio.

Quando il sognatore si sveglia è inondato da intense emozioni, generalmente positive. Oltre ad avere la sensazione che il sogno fosse reale, ci si sveglia con sentimenti di amore, gioia e sollievo. Tuttavia, qualche volta, può capitare di provare tristezza e nostalgia per la mancanza della persona cara defunta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Ecco perché i nostri cari defunti vengono a visitarci nei sogni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.