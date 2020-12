ecco-project-blue-book-2,-su-rai-4-dal-2-gennaio-2021

Project Blue Book 2 quando su Rai 4: dal 2 gennaio 2021

Tutto pronto per dare il benvenuto a Project Blue Book 2 stagione in prima visione su Rai 4! Dopo infatti il successo del primo ciclo di episodi disponibili dal 28 novembre sul Canale 21 del digitale terrestre, a partire da sabato 2 gennaio 2021 la serie History torna in onda con la stagione conclusiva.

Nel dettaglio l’appuntamento in Italia con Project Blue Book 2 prevede la messa in onda di due episodi ogni sabato, a partire dalle ore 15:55, in prima visione assoluta su Rai 4 fino al 30 gennaio. Continua a leggere l’articolo per tutte le curiosità sui nuovi episodi.

Project Blue Book 2 uscita: il 21 gennaio 2020 negli USA

È il 10 febbraio 2019 quando arriva la conferma per la seconda stagione di Project Blue Book, serie prodotta da A+E Studios e Robert Zemeckis.

La serie drammatica dai risvolti fantascientifici ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso 8 gennaio sul network americano via cavo History, concludendo la sua prima stagione con successo di pubblico e di critica. Il secondo capitolo della serie sugli alieni torna il 21 gennaio nel 2020 su History negli Stati Uniti.

Project Blue Book è la terza serie che conferma il successo della programmazione scripted del network americano via cavo History. Negli Stati Uniti History è l’emittente anche di Vikings e di Knightfall, rispettivamente confermati per la sesta e la seconda stagione.

“Crediamo molto nel ‘Project Blue Book’ e così come noi anche il nostro pubblico si è appassionato alle centinaia di casi irrisolti e alla risposta militare della nostra nazione agli UFO, vicende che sono rimaste relativamente segrete fino ad ora”. Dichiara Eli Lehrer, Vice Presidente Esecutivo e Responsabile della programmazione del network History che poi conclude:

“La nostra serie drammatica approfondisce casi famigerati come Roswell e Area 51 e offre uno sguardo retrospettivo sulla ricca storia dietro i fenomeni UFO. Attraverso la narrazione divertente e avvincente di questa stagione, gli spettatori si immergeranno in questi strani eventi che sono ispirati da eventi reali”. Di cosa parla la seconda stagione?

Project Blue Book 2 trama: anticipazioni

Ksenia Solo è Susie Miller in Project Blue Book Credits Rai 4 e History

Superando i complotti, la fantascienza e le atmosfere cariche di tensione, Project Blue Book si basa su fatti realmente accaduti. Al centro della serie troviamo infatti le investigazioni top secret sugli UFO (oggetti volanti non identificati) e sui fenomeni correlati condotte dall’Air Force degli Stati Uniti negli anni Cinquanta e Sessanta. Nel dettaglio è il professor Josef Allen Hynek ad essere reclutato segretamente dall’aeronautica per indagare sugli UFO e i loro misteri.

Nel corso della prima stagione seguiamo gli eventi documentati come l’incidente di Flatwoods Monster in West Virginia, il Gorman Dogfight di Fargo in North Dakota, il Lubbock Lights di Lubbock in Texas, e persino l’incidente UFO di Chiles-Whitted Montgomery in Alabama.

Il secondo ciclo di episodi, invece, vede Hynek e Quinn immergersi ancora di più nei segreti e nelle cospirazioni degli anni ’50. Tra le nuove storie troviamo quella dell’inquietante Skinwalker Ranch, una proprietà di 512 acri che si ritiene essere sede di numerosi eventi paranormali e ispirati agli UFO.

Scopriamo poi il misterioso Kelly- L’incontro di Hopkinsville, dove una famiglia rurale del Kentucky ha affermato di essere stata visitata da alieni. Nella stagione 2 seguiamo anche i famigerati esperimenti di controllo mentale della CIA, mentre un episodio in particolare vede Hynek nel suo ruolo di consulente esperto nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Project Blue Book 2 puntate: quante sono

Da quanti episodi è formato Project Blue Book 2? Proprio come per il primo capitolo, anche la seconda stagione della serie presenta in tutto 10 episodi, in onda su History negli Stati Uniti dal 21 gennaio 2020 al 24 marzo 2020.

Project Blue Book è una produzione A+E Studios in associazione con Compari Entertainment, una divisione di ImageMovers. Robert Zemeckis (Contact, Ritorno al futuro, Forrest Gump), Jack Rapke (Cast Away, Flight) e Jackie Levine (Allied, The Walk) sono i produttori esecutivi.

David O’Leary è creatore, co-produttore esecutivo e scrittore insieme a Sean Jablonski (Suits, Nip / Tuck) che funge da showrunner, produttore esecutivo e scrittore. Barry Jossen è il produttore esecutivo. Arturo Interian è il produttore esecutivo di HISTORY.

Project Blue Book 2 cast: attori e personaggi

Chi troviamo nel cast della stagione 2? Tra i protagonisti rivediamo Aidan Gillen (Il Trono di Spade) e Michael Malarkey (The Vampire Diaries) nei rispettivi ruoli dell’astrofisico e ufologo Josef Allen Hynek e in quelli del capitano Michael Quinn.

Il cast di ritorno per la seconda stagione include inoltre Neal McDonough, (Arrow, Legends of Tomorrow) nei panni del generale James Harding, co-fondatore del Progetto Blue Book.

Accanto a lui Michael Harney (Orange Is The New Black, Soy Nero) nei panni del criptico generale Hugh Valentine, un potente dell’USAF ( aeronautica militare statunitense) che supervisiona e tiene d’occhio la nuova divisione del generale Harding.

Laura Mennell (Watchmen, The Man in the High Castle) interpreta invece il ruolo di Mimi Hynek, la moglie e fedele partner di vita del dr. J. Allen Hynek. Infine Ksenia Solo (Black Swan, Lost Girl) veste i panni di Susie Miller, agente del KGB nonchè donna elegante e accattivante il cui fascino furtivo è molto più profondo di quello ci si può immaginare.

Project Blue Book 2 stagione: trailer

Ecco il trailer coi Aidan Gillen e Michael Malarkey svelato in occasione del panel dedicato alla serie tenutosi all’interno del San Diego Comic-Con 2019.



Project Blue Book streaming: dove vederla

Dove vedere in streaming Project Blue Book 2 stagione? Proprio come la prima stagione, anche il secondo ciclo di episodi della serie prodotta da Robert Zemeckis è disponibile in streaming su RaiPlay una volta essere andati in onda su Rai 4.

