ecco-the-stand,-dal-3-gennaio-su-starzplay

The Stand serie tv quando esce: dal 3 gennaio su Starzplay

Quando esce The Stand? In Italia, la serie limitata tratta dal romanzo “L’ombra dello scorpione” di Stephen King è disponibile in anteprima assoluta su Starzplay in streaming a partire da domenica 3 gennaio con un episodio inedito alla settimana.

L’esordio italiano giunge a poco più di due settimane dal debutto statunitense, previsto per giovedì 17 dicembre sulla piattaforma streaming CBS All Access (presto Paramount+) del gruppo ViacomCBS.

Pubblicato per la prima volta nel 1978, il romanzo L’ombra dello scorpione di Stephen King è fonte di ispirazione per la serie limitata di Josh Boone e Benjamin Cavell.

A tal proposito l’autore del romanzo ha dichiarato: “Sono emozionato e molto contento del fatto che The Stand abbia una nuova vita su questa piattaforma innovativa e interessante”. Nel commentare la realizzazione del progetto, King ha aggiunto: “Le persone coinvolte sono uomini e donne che sanno esattamente quello che stanno facendo; i copioni sono pazzeschi [letteralmente usa la parola “dinamite”, ndr].” Per questo motivo non ha dubbi sul risultato che si aspetta essere “qualcosa di memorabile ed emozionante”.

The Stand serie tv cast: attori e personaggi

Di seguito l’elenco di attori annunciati o confermati nel cast di The Stand:

James Marsden interpreta Stu Redman , un normale operaio appartenente alla classe lavoratrice che si ritrova in una situazione straordinaria con una qualità danneggiata che smentisce il suo aspetto esteriore.

interpreta , un normale operaio appartenente alla classe lavoratrice che si ritrova in una situazione straordinaria con una qualità danneggiata che smentisce il suo aspetto esteriore. Amber Heard interpreta Nadine Cross , una donna profondamente in conflitto che sente le conseguenze delle sue azioni, ma è ancora vincola alla sua fedeltà verso Randall Flagg, l’Uomo Oscuro.

interpreta , una donna profondamente in conflitto che sente le conseguenze delle sue azioni, ma è ancora vincola alla sua fedeltà verso Randall Flagg, l’Uomo Oscuro. Odessa Young interpreta Frannie Goldsmith , una giovane donna incinta che si addentra in uno strano nuovo mondo, che ha anche la lungimiranza di riconoscere che c’è del male in agguato oltre l’Uomo Oscuro.

interpreta , una giovane donna incinta che si addentra in uno strano nuovo mondo, che ha anche la lungimiranza di riconoscere che c’è del male in agguato oltre l’Uomo Oscuro. Henry Zaga interpreta Nick Andros , un giovane sordomuto che si trova in una posizione di autorità quando accade l’impensabile. Nick ha l’abitudine di rischiare il proprio benessere per la sicurezza degli altri.

interpreta , un giovane sordomuto che si trova in una posizione di autorità quando accade l’impensabile. Nick ha l’abitudine di rischiare il proprio benessere per la sicurezza degli altri. Whoopi Goldberg interpreta Madre Abagail , una profetessa che riceve le sue visioni da Dio e guida i superstiti della super-influenza

interpreta , una profetessa che riceve le sue visioni da Dio e guida i superstiti della super-influenza Jovan Adepo interpreta Larry Underwood , un giovane musicista che ambisce alla fama, e ha una passione per le sostanze illegali. Quando la peste colpisce, è costretto ad affrontare i suoi demoni mentre si cerca di farsi strada in questo nuovo mondo

interpreta , un giovane musicista che ambisce alla fama, e ha una passione per le sostanze illegali. Quando la peste colpisce, è costretto ad affrontare i suoi demoni mentre si cerca di farsi strada in questo nuovo mondo Owen Teague interpreta Harold Lauder . Dopo che la super-influenza ha devastato la sua città, Harold va alla ricerca di altri con Frannie Goldsmith, un’altra sopravvissuta come lui. Sebbene le sue intenzioni sono buone, la gelosia e la sua infatuazione per Frannie minacciano di condurre Harold su un sentiero oscuro.

interpreta . Dopo che la super-influenza ha devastato la sua città, Harold va alla ricerca di altri con Frannie Goldsmith, un’altra sopravvissuta come lui. Sebbene le sue intenzioni sono buone, la gelosia e la sua infatuazione per Frannie minacciano di condurre Harold su un sentiero oscuro. Brad William Henke interpreta Tom Cullen , compagno di viaggio di Nick Andros. Tom presenta una disabilità associata allo sviluppo e dovuta ad una terribile caduta di cui è stato vittima da bambino. Un’anima gentile, Tom è fondamentale nella lotta alla sopravvivenza.

interpreta , compagno di viaggio di Nick Andros. Tom presenta una disabilità associata allo sviluppo e dovuta ad una terribile caduta di cui è stato vittima da bambino. Un’anima gentile, Tom è fondamentale nella lotta alla sopravvivenza. Daniel Sunjata interpreta Cobb , membro dell’esercito a cui è affidato il compito di supervisionare Stu Redman mentre il governo cerca una cura durante l’epidemia di super-influenza.

interpreta , membro dell’esercito a cui è affidato il compito di supervisionare Stu Redman mentre il governo cerca una cura durante l’epidemia di super-influenza. Alexander Skarsgård interpreta l’Uomo Oscuro, Randall Flagg .

interpreta l’Uomo Oscuro, . Heather Graham interpreta Rita Blakemoor , una donna ricca ma impreparata alla fine del mondo che tenta di scampare all’influenza dilagante a New York.

interpreta , una donna ricca ma impreparata alla fine del mondo che tenta di scampare all’influenza dilagante a New York. Greg Kinnear interpreta Glen Bateman, professore vedovo e abituato a una vita solitaria. Dopo aver conosciuto altri sopravvissuti come lui, Glen è incuriosito dalle visioni di Madre Abagail (Whoopi Goldberg).

The Stand serie tv trama: di cosa parla L’ombra dello scorpione

Stephen King partecipa al New Yorker Festival 2010. Credits: Getty Images

The Stand è la visione apocalittica di Stephen King di un mondo decimato dalla peste e coinvolto in una lotta elementare tra il bene e il male. Il destino dell’umanità è tutto sulle fragili spalle di madre Abagail (Whoopi Goldberg), 108 anni, e di un pugno di sopravvissuti. I loro peggiori incubi sono incarnati da un uomo con un sorriso letale e poteri indicibili: Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’Uomo Oscuro, il peggiore incubo dei sopravvissuti che rappresenta l’incarnazione, dai poteri inconcepibili e inenarrabili, del Male dal sorriso letale.

The Stand ha un finale differente rispetto al romanzo, scritto dall’autore stesso escluisvamente per questo adattamento.

The Stand “Credo che porti gli spettatori in un mondo che sperano che non diventi mai realtà”, ha dichiarato il suo autore. L’ombra dello scorpione è forse uno dei precursori del genere post-apocalittico che ha visto poi in The Walking Dead una delle rappresentazioni televisive più conosciute.

Video di The Stand: trailer della serie

In apertura di post è disponibile il trailer della serie al debutto il 3 gennaio 2021 su Starzplay in Italia.

Quando escono gli episodi di The Stand

È il 30 gennaio 2019 quando CBS All Access annuncia la notizia del progetto che parte dal romanzo di Stephen King. La piattaforma streaming americana ordina dieci episodi per l’adattamento televisivo del romanzo The Stand, successivamente divenuti nove in fase di produzione.

Negli Stati Uniti, The Stand debutta giovedì 17 dicembre su CBS All Access, mentre in Italia arriva da domenica 3 gennaio 2021 su Starzplay, con un episodio inedito alla settimana.

Ecco la programmazione italiana di The Stand su Starzplay:

The Stand stagione 1 episodio 1 in streaming dal 3 gennaio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 2 in streaming dal 10 gennaio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 3 in streaming dal 17 gennaio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 4 in streaming dal 24 gennaio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 5 in streaming dal 31 gennaio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 6 in streaming dal 7 febbraio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 7 in streaming dal 14 febbraio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 8 in streaming dal 21 febbraio 2021

in streaming dal The Stand stagione 1 episodio 9 in streaming dal 28 febbraio 2021

La regia è affidata a Josh Boone e Chris Fisher, tra gli altri, mentre sono sceneggiatori della serie gli stessi Boone e Cavell, con Owen King, Eric Dickinson, Jill Killington, Knate Lee e Taylor Elmore.

Questo nuovo adattamento di The Stand per la tv è in fase di sviluppo da anni da parte degli autori Josh Boone e Ben Cavell. Josh Boone è alla regia della serie tv di CBS Access. Si parla di “nuovo” adattamento perchè nel 1994 ABC porta sul piccolo schermo The Stand con una miniserie di quattro episodi. Nel cast della miniserie ABC ci sono Gary Sinise, Molly Ringwald, Rob Lowe e Laura San Giacomo.

The Stand streaming: dove vederla

The Stand in streaming è disponibile su Starzplay, il servizio di video on demand disponibile su app store, Apple TV e Amazon Prime Video Channels, a partire dal 3 gennaio 2021 con un episodio inedito alla settimana.

La serie è prodotta da CBS Studios ed è distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group. Benjamin Cavell è lo showrunner e produttore esecutivo insieme a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein. Josh Boone è regista e produttore esecutivo del primo episodio e di quello finale.

Tra i produttori anche Jake Braver, Jill Killington, Owen King, Knate Lee e Stephen Welke.