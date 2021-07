ecco-un-secondo-piatto-irresistibile:-ricetta-croccante-e-sfiziosa

Se vuoi far impazzire tutti a tavola, allora prova la ricetta dei bocconcini di pollo croccanti. Un secondo piatto di carne talmente buono e sfizioso che finirà in un battito di ciglia. Scopriamo come si prepara e come realizzare una panatura croccantissima

Foto di pastel100 da Pixabay

Voglia di qualcosa di appetitoso, sfizioso e irresistibile? Questa è la ricetta che fa per te: bocconcini di pollo super croccanti. Il procedimento per preparare questo secondo piatto non richiede particolari dote culinarie per cui tutti possono realizzarlo, anche i meno esperti in cucina. Accompagnati con le salse che più vi piacciono, i bocconcini sono eccezionali grazie al loro esterno croccante e saporito. Vediamo insieme gli ingredienti che vi servono per creare questa vera ghiottoneria: un bocconcino tirerà l’altro!

Bocconcini di pollo croccanti: il trucco della ricetta per realizzare una panatura irresistibile

Se non li avete mai assaggiati, è arrivato il momento! I bocconcini di pollo croccanti sono talmente buoni e irresistibile che faranno letteralmente impazzire tutti la vostra famiglia. La ricetta è semplice e veloce ed il risultato vi sorprenderà.

Foto di Greg Reese da Pixabay

Ecco tutti gli ingredienti da procurare:

200 gr farina 00

200 gr latte

2 uova

200 ml acqua frizzante

500 gr petto di pollo

sale, pepe q.b.

1 cucchiaino curry

olio di semi q.b.

corn flakes q.b.

Iniziate prendendo il petto di pollo, tagliatelo a bocconcini e mettetelo da parte. Ora, prendete una ciotola capiente e versateci la farina, il latte, le uova, il sale, il pepe e il curry. Mescolate energicamente il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Nel caso ci siamo dei grumi, filtrate il composto con un passino. A questo punto, inserite la carne all’interno del composto appena ottenuto, mescolate e lasciate in ammollo.

Nel frattempo, prendete i corn flakes, metteteli in un piatto e schiacciateli grossolanamente. Prendete ciascun bocconcino, fate scolare il composto di farina in eccesso ed inseritelo nel piatto con i corn flakes. Panate con cura tutti i suoi lati fino a ricoprirlo interamente. Ora, friggetelo in abbondante olio di semi ben caldo finché non risulterà bello dorato e croccante. Terminato di friggere tutti i bocconcini di pollo, non vi resta che sistemarli in un vassoio da portata e servirli.

Buon appetito a tutti!