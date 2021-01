ecco-wandavision,-la-prima-serie-marvel-per-disney+

WandaVision uscita: dal 15 gennaio su Disney+

Nel mondo Marvel arriva una serie dedicata a Scarlet Witch e Visione, il titolo di questa nuova serie tv è WandaVision.

Elisabeth Olsen, Paul Bettany e Teyonah Parris protagonisti di WandaVision serie tv, in arrivo in esclusiva su Disney+ a partire dal 15 gennaio 2021, con un episodio inedito disponibile ogni venerdì in streaming.

A scrivere la serie tv WandaVision è Jac Schaeffer, una delle autrici del film Marvel Captain Marvel con Brie Larson. Matt Shakman è il regista.

WandaVision trama: di cosa parla la serie

Da sinistra Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) e Paul Bettany (Visione) in WandaVision. Credits: Marvel Studios/Disney+

Intitolata WandaVision, la serie ha per protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due personaggi fondamentali che abbiamo conosciuto nei film degli Avengers.

Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornano ad interpretare Scarlet Witch e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

I generi classici della televisione americana, dalle sit-com anni Cinquanta a quelle degli anni Novanta, saranno ripercorsi da questo viaggio psichedelico nelle esistenze apparentemente impeccabili di Visione e Scarlet Witch. Non tutto è cio che sembra, e i due protagonisti se ne renderanno presto conto.

La serie tv WandaVision è connessa alla nuova fase del Marvel Cinematic Universe inaugurata dal film di Black Widow. Di grande importanza sarà il film Dr. Strange in the Multiverse of Madness al quale le vicende di WandaVision saranno particolarmente legate.

Elizabeth Olsen in una scena del trailer di WandaVision. Credits: Marvel Studios/Disney+

Elizabeth Olsen torna a vestire i panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch nella serie televisiva targata Marvel Studios. Elizabeth Olsen è apparsa per la prima volta nei panni di Wanda Maximoff nei titoli di coda del film Captain America The Winter Soldier (2014) quando il Barone Strucker osserva con piacere i risultati degli esperimenti sui gemelli Maximoff.

La vediamo poi protagonista di Avengers Age of Ultron (2015) e nei successivi film degli Avengers. Dopo la serie tv WandaVision vedremo nuovamente Scarlet Witch interpretata dalla Olsen nel film Dr. Strange in the Multiverse od Madness (maggio 2021).

Nel 2018 Elizabeth Olsen ha debuttato nelle serie televisive con Sorry for your Loss, il primo progetto di alto profilo per la piattaforma streaming Facebook Watch che è stato cancellato lo scorso anno dopo due stagioni.

Paul Bettany torna ad interpretare Visione, personaggio apparso per la prima volta in Avengers: Age of Ultron (2015) e visto morire in Avengers: Infinity War (2018) ucciso da Thanos per impossessarsi della Gemma della Mente.

Kat Dennings (2 Broke Girls) e Randall Park (Fresh Off the Boat) tornano a interpretare le parti di Darcy Lewis e dell’agente Jimmy Woo a cui hanno già prestato il volto nel Marvel Cinematic Universe. Kathryn Hahn (Transparent) è nel cast della serie e interpreta Agnes, la vicina ficcanaso di Visione e Wanda.

Teyonah Parris è nel cast di WandaVision ed interpreta una versione adulta del personaggio di Monica Rambeau, visto nel film Captain Marvel (2019).

Josh Stamberg (Nashville, The Affair) sarebbe confermato nel cast e interpreterebbe un agente dell’FBI.

Appaiono nel corso della prima stagione anche Jolene Purdy (Under the Dome) e Asif Ali (The Mandalorian) in ruoli non ancora resi noti, mentre Fred Melamed (Lady Dynamite) e Debra Jo Rupp (That 70’s Show) interpretano rispettivamente Arthur Heart e la signora Heart, i vicini di Wanda e Visione.

WandaVision trailer

In apertura di post è disponibile il teaser trailer di WandaVision, diffuso da Disney nel corso della notte degli Emmy di domenica 20 settembre.

Di seguito il primo teaser trailer della serie:

WandaVision episodi: quanti sono

Da sinistra: Paul Bettany e Elizabeth Olsen in WandaVision. Credits: Marvel Studios/Disney+

Concepito come una mini-serie, il progetto è composto da nove episodi da mezz’ora ciasuno.

Sono diversi i progetti televisivi che Disney+ realizzata Marvel Studios, casa di produzione dei film del MCU, anziché Marvel Television, la divisione che ha realizzato Agents of S.H.I.E.L.D. e le serie Netflix sui Difensori e che ha cessato le proprie attività nel 2020.

Tra le serie Marvel su Disney+, al debutto a partire dal 2021 ci sono titoli come The Falcon and the Winter Soldier, Marvel’s What If…, Loki con Tom Hiddleston e Hawkeye con Jeremy Renner. In fase di sviluppo progetti su Moon Knight, She-Hulk e Ms. Marvel

WandaVision streaming: dove guardare la serie

Il nuovo servizio streaming Disney dove vedremo queste serie tv si chiama Disney+. Il debutto di WandaVision sulla piattaforma di video on demand è atteso entro la fine dell’anno.

Come le produzioni targate Lucasfilm, National Geographic, Disney e Pixar, anche quelle Marvel Studios come WandaVision sono un’esclusiva Disney+.