ecletismo-musical,-show-de-drones-e-disputa-em-touros-marcam-segundo-final-de-semana-do-limeira-rodeo-music

Nesta sexta-feira (24), Luan Santana divide o palco com os emergentes Ícaro e Gilmar; no sábado, Dennis DJ fecha a festa em noite que será aberta pelos goianos Matheus e Kauan.

Após um primeiro final de semana que reuniu cerca de 23 mil pessoas, o Limeira Rodeo Music volta a acontecer nesta sexta-feira (24), com a organização esperando repetir o êxito de público. Estão programados shows de Luan Santana, Ícaro e Gilmar, Matheus e Kauan e Dennis DJ, que deve encerrar o evento já na madrugada de domingo (26). Além disso, uma exibição de drones inédita em rodeios da região e a esperada montaria em touros, organizada pela Liga Nacional de Rodeios (LNR), completam os destaques dos dois dias finais da festa.

“A expectativa é grande porque tivemos um ótimo início de festa na última semana. Fora os shows, estamos com uma série de novidades como os drones, danças típicas e shows alternativos ao redor da arena com artistas locais”, reforça Matheus Calil, diretor da empresa Viola Show e investidor do Limeira Rodeo Music, que também anuncia um aumento do efetivo de segurança.

Meteoro

Comemorando seus 15 anos de carreira, Luan Santana abre o palco principal nesta sexta-feira, cantando sucessos que marcaram uma bem-sucedida carreira iniciada em 2009. No repertório devem estar sucessos como “Meteoro”, Coração Cigano” e a nova “Namorando ou Não”. A apresentação deve ser semelhante ao show realizado no último sábado (18) pelo cantor no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e que vai dar origem ao próximo DVD do artista, programado para ser lançado ainda neste semestre de 2023.

Luan Santana abre o segundo fim de semana do LImeira Rodeo Music

Em seguida, é a vez dos mineiros Ícaro e Gilmar tomarem conta do palco. Com 13 anos de carreira, a dupla já lançou seis DVD’s e sete CD’s, mas foi a partir do ano passado que ganharam destaque nas plataformas de streaming e em grandes rodeios, chegando a se apresentar em Barretos e Jaguariúna. O repertório é uma mescla de vários estilos, como explicou Ícaro em entrevista ao g1 em outubro do ano passado.

“Somos uma dupla sertaneja, mas adoramos muitos tipos de música. Nosso som tem rock, modão, sofrência, country rock e até classic metal”.

Noite de despedida

O Limeira Rodeo Music termina no sábado (25) com uma atração sertaneja e outra ligada ao funk do Rio de Janeiro.

Matheus & Kauan abrem o dia de shows trazendo um balanço da carreira, iniciada em 2010 na cidade de Itapuranga, em Goiás. O sucesso veio em 2015, com a canção “Que Sorte a Nossa”, que foi seguida de outros hits como “Esse BO é Meu”, “Basiquinho” e “Gatilho”, que levaram os cantores a somarem cerca de 10 milhões de ouvintes mensais em plataformas digitais.

Matheus & Kauan estão na programação de sábado do Limeira Rodeo Music

Encerrando a festa, já próximo do amanhecer do domingo, o palco fica com o DJ Dennis, nome de destaque no funk carioca desde os anos 1990, quando produziu hits nacionais como “Cerol na Mão”, “Um Tapinha Não Dói”, “Vai Lacraia”. O artista tem sido nome frequente em festas de rodeios, fazendo parte da escalação das festas de Americana (SP) e Jaguariúna (SP) em 2022.

Competições

Antes das apresentações, os olhares do público devem se fixar no centro da arena, onde acontecem as provas dos Três Tambores, entre as mulheres, e a montaria em touro, organizada pela Liga Nacional de Rodeios (LNR).

Vinte peões divididos em quatro times competem em busca da premiação e de uma vaga nas finais de Barretos (SP), em agosto. “Criamos uma prova dinâmica e cheia de emoção, já que o público vai torcer por times, como num campeonato de futebol”, compara Marcos Abud, diretor da LNR.

Abertura da final da montaria em cavalo cutiano no Limeira Rodeo Music

Serão 20 competidores, a maior parte deles do estado de São Paulo, mas também nomes de Minas Gerais, Pará e do Mato Grosso do Sul. A etapa será disputada por vários competidores que foram finalistas em Barretos nos últimos anos, entre eles Delson Righeti Júnior, Vinícius Fernando Pinheiro, André Pereira, Lucas Luan da Silva, Silvio Carlos Novaes Barbosa, Henrique Azevedo Bueno, João Carlos de Souza Junior e Guilherme Roberto.

“Mesclando a experiência daqueles que estão há mais tempo competindo com os que começaram recentemente, está garantida uma troca em que todos crescem juntos. Os mais novos com as experiências de quem veio primeiro e os mais antigos com a energia de que está chegando”, diz Rubinho Gouveia, representante da LNR.

Os times foram definidos no início desta semana, por sorteio.

Time 1

Delson Righeti Júnior – Altair/SP

Marcus Vinícius de Castro Souza – Colômbia/SP

Rhamid Lima de S. Duarte – Olímpia/SP

Vinícius Fernando Pinheiro – Aparecida do Oeste/SP

Wesley Aparecido Moraes da Silva – Nhandea/SP

Time 2

André Pereira – Suzanápolis/SP

Daniel Lima Arantes – Prata/MG

Julio Cesar dos Santos Félix – Boituva/SP

Lucas Luan da Silva – Guaíra/SP

Silvio Carlos Novaes Barbosa – Orindiúva/SP

Time 3

Henrique Azevedo Bueno – Novo Horizonte/SP

João Carlos de Souza Junior – Sud Mennucci/SP

Lucas Júnior Gomes da Silveira – Limeira/SP

Thiago Ribeiro Mariano – Artur Nogueira/SP

Vanderson Barbosa dos Santos – Indaiatuba/SP

Time 4

André Luiz Barbosa Ribeiro – Campo Grande/SP

Guilherme Roberto – Sales Oliveira/SP

Lorran Sgote Agostini Bergamasco – Macaubal/SP

Lucas Cruz dos Santos – Novo Repartimento/PA

Rudmar de Araújo Medeiros – Três Lagoas/MS

Desafio do Bem

Além das competições, na noite de sábado terá a campanha “Desafio do Bem”. Na ocasião, o competidor André Pereira e o touro “Resgate”, da Cia Bela Vista, vão “duelar” em prol de entidades assistenciais cadastradas no Centro de Promoção Social Municipal (Ceprosom) de Limeira. No desafio, o competidor é convidado a enfrentar o boi de destaque da festa e os espectadores fazem suas doações de acordo com a expectativa de que o peão vai conseguir ou não vencer o animal.

O presidente da festa, Augusto Battistella, explica que a ideia é fazer com a cidade toda colabore. “Já temos uma chave pix para quem quiser fazer as doações. Nossa intenção é conseguir arrecadar uma quantidade expressiva de verba para ajudar as entidades da nossa cidade”, reforça.

Fãs curtem show de Hugo e Guilherme no Limeira Rodeo Music

Quem quiser fazer a doação antecipada pode enviar para a chave Pix: entidadeslimeira@gmail.com. As regras do Desafio do Bem são as mesmas de uma competição normal, ou seja, o competidor terá que ficar os oito segundos em cima do touro. “A diferença é que não haverá vencedor ou perdedor porque no final todos ganham com a doação que faremos. O objetivo principal é realmente fazer o bem”, afirma o presidente.

Drones

Outra novidade do evento será um show de drones, programado para a noite de sexta-feira. Uma empresa de Sumaré (SP) vai realizar sobre o público uma série de performance unindo luzes e coreografias ensaiadas pelas pequenas máquinas voadoras. No total, segundo a organização, serão 150 drones realizando as acrobacias.

“É uma novidade que nos foi apresentada e achamos interessante. Com certeza será um momento impactante”, adianta Matheus Calil, diretor da empresa Viola Show e investidor do festival musical.

Drones serão usados para espetáculo de luzes no céu do Limeira Rodeo Music

Nivaldo Moreira, proprietário da Nivaldo Moreira Eventos e organizador do Limeira Rodeo Music, frisa que esse tipo de novidade é sempre importante em festas desse segmento. “As pessoas procuram uma experiência nova, marcante. E todas essas surpresas somam na composição de um evento grande como esse.”

Ingressos

Os ingressos para o Limeira Rodeo Music podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

Programação

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

