ecofuturo-tv-2021,-la-quinta-puntata-dedicata-all’acqua:-“come-proteggere-l’oro-blu”

Quinta puntata della terza stagione per EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci parla di innovazione, ecotecnologie e sostenibilità ambientale! In questa puntata viene affrontato il tema dell’acqua, fondamentale per la vita in ogni sua forma sul Pianeta.

Ci introduce a questo tema Licia Colò, con una riflessione che parte da una esperienza personale; Vanni Covolo ci presenta l’innovativa tecnologia River Cleaning per liberare i fiumi (e di conseguenza anche i mari) dai rifiuti plastici e dagli olii; Jacopo Fo, co-fondatore di Ecofuturo, ci presenta una proposta di assoluto buonsenso per la pulizia dei mari; Nicola Suet e Maurizio Roat illustrano l’ultima tecnologia di Hydro Power Energy: una pico-turbina idroelettrica -che può stare cioè all’interno dei tubi- per fornire energia elettrica recuperando l’energia cinetica inutilizzata dell’acquedotto; Gianfranco Pellegrini, direttore tecnico di TEON ci spiega come l’acqua che scorre nell’acquedotto possa divenire risorsa anche per produrre calore; il professor Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore del CNR, ci aiuta a scoprire le diverse forme di inquinamento dell’acqua e ci spiega come sia possibile intervenire per recuperarne la purezza originaria; a Venezia, insieme a Denis Marzola di ItalgasReti, per scoprire le soluzioni ecologiche già esistenti per ridurre l’inquinamento delle imbarcazioni nella Laguna; Fabio Roggiolani, esperto ecotecnologo e co-fondatore di Ecofuturo ci presenta le opportunità della rete idrica anche in termini energetici.

La conduzione da studio è a cura di Michele Dotti, con l’appoggio in esterna di Elena Pagliai.

Le otto puntate – in onda da sabato 22 maggio a cadenza settimanale nel circuito delle emittenti tv di Fox Production & Music, e su ilFattoQuotidiano.it – ci accompagneranno alla ottava edizione di Ecofuturo Festival che si terrà anche quest’anno a Padova nella meravigliosa cornice del Fenice Green Energy Park, dal 13 al 17 luglio 2021.