economia-circolare:-l’europa-fissa-nuovi-standard-per-la-vita-dei-prodotti

Garantire che i prodotti immessi sul mercato dell’UE diventino più durevoli, riutilizzabili, riparabili, riciclabili ed efficienti dal punto di vista energetico. Dare ai cittadini la possibilità – ma anche l’onere – di scegliere e influenzare il mercato. Ampliare il concetto della circolarità fa parte della Sustainable Products Initiative , un pacchetto di proposte della Commissione europea che trae ispirazione dalla direttiva sulla progettazione ecocompatibile e che ora saranno discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Obiettivo è raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette e zero inquinamento entro la metà del secolo, come parte del più ampio Piano d’azione per l’Economia Circolare , che vuole “rendere i prodotti sostenibili la norma nell’UE“, dimezzando i rifiuti urbani entro il 2030. Per farlo, come già anticipato rispetto alla lotta della Ue alla fast fashion, saranno delineate misure per ridurre i rifiuti in settori come il tessile, l’edilizia e le apparecchiature elettroniche, temi che finora non sono mai stati affrontati a livello europeo. O meglio, ci si era limitati finora al solo fine vita dei prodotti. Al contrario, il piano d’azione per l’economia circolare adesso sposta l’attenzione sull’intero ciclo di vita di un prodotto: dalla progettazione alla migliore comunicazione al consumatore. L’economia realmente circolare a cui punta l’Unione europea, vuole un’economia dissociata dalla dipendenza da energia e risorse, più resiliente agli shock esterni e maggiormente rispettosa della natura e della salute delle persone. Oltre a ciò, si punta a promuovere modelli imprenditoriali circolari e a responsabilizzare i consumatori nella transizione verde, introducendo un nuovo diritto all’informazione sulla durabilità e riparabilità dei prodotti, come il divieto di green washing e l’obsolescenza programmata. Come? La più ampia gamma possibile di prodotti possibili – a partire da smartphone, tablet e sistemi solari fotovoltaici, ma anche materiali per l’edilizia – attraverseranno negoziati con l’industria a partire da quest’anno, al fine di tracciare e garantire la loro piena sostenibilità. “È giunto il momento di porre fine al modello take, produce, break and throw, così dannoso per il nostro pianeta, la nostra salute e la nostra economia”, ha commentato Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo. “Le nuove proposte garantiranno che solo i prodotti più sostenibili siano venduti in Europa e consentiranno ai consumatori di risparmiare energia, riparare e non sostituire i prodotti rotti e compiere scelte ambientali intelligenti quando ne acquistano di nuovi. Solo in questo modo ripristineremo l’equilibrio nelle nostre relazioni con la natura e ridurremo la nostra vulnerabilità alle perturbazioni delle catene di approvvigionamento globali”. Ci saranno insomma nuovi standard UE per verificare i green claims, ovvero ciò che le aziende oggi vendono per “green” o “sostenibile” ma che nessuno certifica, misure per prevenire la distruzione dei beni invenduti e tutelare i Sustainable Products , determinati da norme ben precise in fase di elaborazione. Questa “patente” dei prodotti “buoni” calcolerà il “Product Environmental Footprint (PEF)” di ogni oggetto – dal cemento agli auricolari – e ci saranno pro e contro per l’industria, da saper cogliere o mitigare. La parte dei consumatori, tuttavia, sarà ancora più determinante.

L’articolo Economia circolare: l’Europa fissa nuovi standard per la vita dei prodotti proviene da The Map Report.