Economia: Vendas têm alta de 10,7% em janeiro no Rio Grande do Norte

Estado teve 35 milhões de operações de vendas, que, somadas, atingiram volume de R$ 12,4 bilhões – valor maior que em janeiro de 2022. Varejo liderou vendas no Rio Grande do Norte em janeiro de 2023

As vendas realizadas por diferentes segmentos econômicos do Rio Grande do Norte registraram um aumento de 10,7% em janeiro de 2023 no comparativo com o mesmo mês do ano passado. A alta ajudou no aumento da arrecadação de impostos no estado.

Foram realizadas mais de 35 milhões de operações de vendas, que, somadas, atingiram um volume de R$ 12,4 bilhões negociados.

Os dados são de um levantamento da Secretaria Estadual de Tributação, divulgados nesta sexta-feira (17) na 39ª edição do Boletim de Atividades Econômicas da Receita Estadual.

O consumo médio diário dos potiguares subiu de R$ 363,2 milhões para R$ 402 milhões no período. No entanto, o valor total das vendas em janeiro foi 11,8% menor que o volume movimentado em dezembro de 2022, que compreendeu o período de Natal.

Os maiores volumes foram movimentados pelo comércio, que encerrou o mês com um faturamento de R$ 5,37 bilhões. Desse total, quase R$ 2,2 bilhões foram faturados no setor atacadista, e cerca de R$ 3,2 bilhões – o maior montante entre todos os setores avaliados – foi movimentado pelo varejo.

Das mais de 35 milhões de operações de venda registradas no mês, 31,5 milhões ocorreram no segmento varejista do estado.

Com retração do consumo logo no início de 2023, o setor de venda de combustíveis apresentou uma redução de 0,3% nas vendas, comparando-se com janeiro de 2022, e fechou o mês com um faturamento de R$ 1,7 bilhão.

A indústria de transformação apresentou o terceiro melhor desempenho de vendas. Foram negociados mais R$ 1,6 bilhão pela indústria potiguar, o que representa uma alta de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já a indústria extrativista teve a maior variação entre 2022 e 2023. O crescimento foi de 46,6%, saindo de R$ 252,6 milhões para R$ 370,4 milhões em 12 meses.

Aumento da arrecadação

Como o comércio foi o recordista em vendas no mês, foi também responsável pela maior fatia do recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) no Rio Grande do Norte, segundo o governo do estado.

A arrecadação foi maior no varejo, com R$ 164 milhões, seguida do atacado, que contribuiu com R$ 137 milhões, enquanto a indústria de transformação por R$ 98 milhões.

Já o setor de combustíveis foi responsável por um repasse de R$ 122 milhões em ICMS. Porém, em janeiro do ano passado, o total recolhido do segmento, em valores nominais, foi de R$ 148 milhões, o que indica uma retração no recolhimento do imposto.

Por sua vez, o setor elétrico contribuiu em janeiro com R$ 68 milhões, montante que é inferior ao recolhido no mesmo período do ano passado (R$ 81 milhões). O mesmo ocorreu com as telecomunicações, que repassou uma contribuição de R$ 17 milhões, contra R$ 24 milhões em janeiro de 2022.

Com isso, o volume de ICMS arrecadado pelo estado no mês passado chegou a R$ 682 milhões, o que representa uma alta de 5% quando comparado à arrecadação de igual mês de 2022, quando o RN arrecadou com o imposto um total de R$ 649 milhões.

“Esse aumento foi provocado pelos bons resultados de vendas no comércio, que compensaram as retrações de outros setores”, analisou o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier.

O aumento no volume recolhido do principal tributo estadual puxou para cima as receitas próprias em janeiro. O volume total da arrecadação ficou em R$ 716 milhões, o que equivale a um crescimento de 6% em relação ao mesmo mês de 2022.

