Ecopontos de São Carlos ficam superlotados após área de descarte ser fechada por irregularidades

Cetesb diz que prefeitura jogou no local materiais não permitidos e não fez pedido para licenciamento de outra área. Administração municipal diz que edital do processo licitatório prevê que a empresa vencedora tenha área licenciada. Ecoponto do bairro São Carlos VIII está lotado e não recebe mais materiais

A superlotação dos ecopontos de São Carlos (SP) tem gerado reclamações de moradores, que não conseguem descartar seus materiais, e de vizinhos dos pontos de recolhimento.

De acordo com o secretário municipal adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana, a empresa Terraplana, que opera os ecopontos, não limpa os pontos de coleta desde novembro, quando ocorreu um incêndio na área de transbordo da antiga Fazenda Guaporé e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) impediu o uso da área.

Ecoponto do Jardim Ipanema está cheio e acumula materiais ao redor em São Carlos

A Cetesb informou que a prefeitura recebeu duas advertências por irregularidades na área de transbordo: uma por dispor inadequadamente no local resíduos da construção civil e de inertes e outra pela queima de resíduos ao ar livre, o que provocou um incêndio.

Após as duas penalidades, o local não recebeu mais resíduos e a prefeitura não entrou com pedido para licenciamento de outra área para transbordo (veja posicionamento completo abaixo).

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, no início de 2022 foi aberta uma licitação para o serviço de recepção, manejo e triagem de resíduos, porém houve questionamento quanto ao resultado que resultou em judicialização do processo.

Ecopontos de São Carlos estão lotados porque prefeitura não tem onde colocar os materiais

A prefeitura informou que não irá solicitar licenciamento de uma nova área porque o edital do processo licitatório prevê que a empresa vencedora tenha área licenciada pela Cetesb. Enquanto isso, os ecopontos não deverão ser limpos.

“A prefeitura depende do andamento do processo de licitação, que aguarda decisão judicial para prosseguimento. Estuda-se a contratação emergencial do serviços de recepção, manejo e triagem de resíduos, em carater temporário, até que se defina a contratação definitiva por meio da licitação”, afirmou Santana.

Reclamações

Ecponto do Jardim Ipanema acumula descartes na calçada. Local não é limpo há dois meses

Sem a limpeza dos ecopontos, os moradores de São Carlos estão impedidos de descartar seus materiais.

O administrador Paulo Saldanha não conseguiu descartar galhos e restos de podas no ecoponto do bairro São Carlos VIII.

“Enquanto a gente estava lá chegaram três carros e o funcionário não deixou colocar lá, mandou para outro lugar”, contou.

Já no ecoponto do Iguatemi, os descartes se acumulam na calçada e a quantidade de material espalhado dobra a esquina e continua na rua ao lado.

Pedaços de madeira e móveis destruídos por todos os lados. Os restos de podas de árvores e troncos empilhados chegam quase à altura do muro.

Ecoponto do Jardim Iguatemi em São Carlos está superlotado

Os vizinhos estão indignados. A dona de casa Ana Paula Gonçalves conta que mudou há dois meses para a casa da sogra, que foi embora devido ao mau cheiro e proliferação de animais.

“É rato, barata, muito pernilongo. Como ela é de idade, ela saiu e eu acabei entrando na casa. Tá horrível, sem condições”, afirmou.

Além da sujeira e do risco de animais e doenças, a superlotação dos ecopontos traz risco à segurança da vizinhança.

O analista administrativo Isael Lubk Mangerona disse que já houve incêndios no ecoponto Ipanema.

“Há uns dois meses, mais ou menos, começou a ficar nessa situação. O lixo para a rua o tempo todo e a prefeitura não leva embora. Já houve incêndios de proporções muito grandes, atingindo a fiação, uma coisa assustadora”, contou.

Incêndio consumiu ecoponto do bairro Jardim Medeiros, em São Carlos

Na noite de 19 de janeiro, um incêndio de grandes proporções consumiu o ecoponto do bairro Jardim Medeiros.

A atuação dos bombeiros conteve o fogo em apenas uma área do ecoponto e impediu que as chamas se espalhassem. Mesmo assim, o incêndio demorou quatro horas para ser contido e só foi controlado de madrugada. A causa do fogo será investigada. Não houve registro de vítimas.

Veja o que diz a Cetesb:

“Esclarecemos que a CETESB não interditou a área de transbordo da antiga Fazenda Guaporé.

Em 06/12/2022, a prefeitura de São Carlos recebeu uma Advertência por dispor inadequadamente no local resíduos da construção civil e de inertes e, de imediato, tomar providências para sanar as irregularidades constatadas.

No dia seguinte, 07/12/2022, foi aplicada uma segunda Advertência, pela queima de resíduos ao ar livre, o que provocou um incêndio. Após as duas penalidades, o local não recebeu mais resíduos.

Até o momento, a prefeitura não entrou, junto à CETESB, com pedido para licenciamento de uma outra área para transbordo.”

