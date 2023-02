“Ecovisioni”, il libro che ripercorre l’ecologia al cinema, dai fratelli Lumière alla Marvel

È arrivato in libreria Ecovisioni. L’ecologia al cinema dai fratelli Lumière alla Marvel, il volume edito da Edizioni Ambiente, in cui l’autore, Marco Gisotti, ripercorre 125 anni di storia del cinema attraverso 150 opere cinematografiche, per analizzare l’influenza dell’ambientalismo nella cinematografia.

Da Metropolis a King Kong, da Wall-E a La Principessa Mononoke, da Into the Wild al recentissimo Siccità: Gisotti passa in rassegna i film che hanno avuto un impatto maggiore sull’opinione pubblica, suscitando dibattiti e polemiche. Si tratta prevalentemente di produzioni nordamericane ed europee, ma non mancano pellicole provenienti dall’Asia, dall’Africa e dal Sudamerica.

La disamina prende il via dal 1897, quando Kamill Serf, uno degli operatori che lavorava per i fratelli Lumière, riprese un pozzo di petrolio in fiamme a Baku, capitale dell’Azerbaigian. 36 secondi di girato che il critico francese Bertrand Tavernier definì “il primo film ecologista mai realizzato”.

Tra le tante opere citate da Gisotti, spuntano anche titoli popolarissimi e inaspettati come Il ritorno di Don Camillo, che racconta la tragica alluvione del Polesine o 007 Quantum of Solace dove James Bond interpretato da Daniel Craig si ritrova a combattere contro uno speculatore ambientale.

Ma i riferimenti espliciti alla crisi ambientale si moltiplicano agli inizi degli anni Venti del Duemila, quando la produzione “green” si infittisce e, in circa due anni, nonostante la pandemia, vengono immessi sul mercato almeno 30-40 titoli, di diverse nazionalità, con evidenti riferimenti ambientali e un’ampia trasversalità nei generi, arrivando a contaminare persino il filone dei supereroi.

Bisogna sottolineare, inoltre, che il libro non si limita al racconto dell’ecologia come contenuto cinematografico, ma affronta anche il tema dell’impatto ambientale della filiera del cinema in quanto industria, dalle produzioni all’efficientamento energetico delle sale e ai grandi Festival.

“Nella mia carriera ho girato più di 180 film – scrive Claudia Cardinale nella prefazione – e questo è il mio lavoro e la mia vita, ma ho sempre voluto trovare anche il tempo di rivolgere la mia attenzione al sostegno di quelle battaglie che sono necessarie: quelle umanitarie, per il diritto alla salute, per i bambini, contro l’omofobia, per la cura dell’Aids e, ovviamente, quelle ambientali. Sono convinta che ciò che facciamo e diciamo noi artiste e artisti del cinema possa avere un peso importante nello spiegare questi problemi alle persone, per convincerle ad agire. A volte bastano poche azioni, spesso anche una sola, per ottenere grandi risultati”.

