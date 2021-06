ed-sheeran-e-david-beckham,-la-“coppia”-che-non-ti-aspetti-sugli-spalti-di-inghilterra-germania

Più che la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania agli Europei di calcio, a diventare virali sui social sono stati gli ospiti illustri che hanno seguito il match dagli spalti di Wembley. Tra gli spettatori c’erano infatti il principe William con la consorte Kate Middleton e il figlio primogenito George, ma anche un’accoppiata inattesa che ha fatto rapidamente il giro del mondo: Ed Sheeran e David Beckham.

Le immagini di Sheeran e Beckham a Wembley

Il cantante e l’ex calciatore erano seduti poco sopra i Royals: era presente pure la moglie di Sheeran Cherry Seaborn, mentre dalle immagini sembra non esserci traccia della signora Beckham, la ex Spice Girl Victoria Adams, ma era presente il loro figlio Romeo Beckham (nella foto qui sotto, il ragazzo alla sinistra di David). Da buon inglese, Sheeran è un appassionato di calcio e tifa per l’Ipswich Town F.C.; non sorprende affatto la presenza di Beckham, che ha giocato nella nazionale inglese dal 1996 al 2010. Le illustri guest star di Wembley hanno portato a casa una bella soddisfazione, dal momento che l’Inghilterra ha battuto la Germania per 2 a 0 e va così ai quarti di finale.

Sugli spalti pure Ellie Woulding

La comodità della partita casalinga ha trascinato nello stadio londinese anche altri personaggi. Si notano insieme a Sheeran e a Beckham anche la cantante britannica Ellie Goulding, insieme al suo marito, Caspar Jopling, che ha sposato nel 2019. Da notare che sia la Goulding che Sheeran e Beckham sono tutti amici dei Reali inglesi.

Baby George annoiato durante la partita

L’immagine più divertente resterà però quella del principino George, tutt’altro che affascinato dal gioco del calcio, dal momento dell’inno God Save the Queen (intitolato alla nonna) e dalla performance della sua nazionale. Il bambino, elegantissimo in mezzo a papà William e mamma Kate, è stato immortalato in alcune pose visibilmente annoiate, destinate a trasformarsi in gustosissimi meme.