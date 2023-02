Ed Thomas é reeleito presidente da Unipontal

Eleição foi realizada na manhã desta quarta-feira (1°) e prefeito de Presidente Prudente (SP) recebeu 39 votos. Ed Thomas (sem partido) é reeleito presidente da Unipontal

O prefeito de Presidente Prudente (SP), Ed Thomas (sem partido), foi reeleito presidente da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (Unipontal). A eleição foi realizada na manhã desta quarta-feira (1°), na Câmara Municipal de Presidente Bernardes (SP).

Na ocasião, 33 prefeitos dos municípios integrantes da associação e os respectivos presidentes das câmaras municipais participaram da eleição, somando 66 votos. Deste total, apenas o presidente do Poder Legislativo de Caiabu (SP), Airton Sica Mendes (MDB), não votou.

O vencedor, Ed Thomas, recebeu 39 dos 65 votos registrados. Já a segunda colocada, a prefeita Bárbara Medeiros Vilches (PV), de Presidente Venceslau (SP), recebeu 26 votos.

“A gente tem projetos muito importantes de desenvolvimento regional. Nós temos um projeto onde tratamos com o governador do estado, o governador Tarcísio, e ele nos deu uma positividade para isso, que é uma alíquota diferenciada. Se já tivemos a regularização fundiária, que é a segurança jurídica, nós precisamos baixar a tributação”, disse à TV Fronteira o presidente reeleito.

Além do presidente, foram escolhidos o 1° e 2° vice-presidentes, 1° e 2° secretários, 1 e 2° tesoureiros e três pessoas para integrar o conselho da Unipontal. Todos devem desenvolver as funções pelos próximos dois anos, 2023 e 2024.

Nova diretoria

A nova diretoria do biênio 2023/2024 também é composta por:

Marco Antônio Jacomeli de Freita (Republicanos) | Prefeito de Martinópolis (SP): 1º vice-presidente;

Reginaldo Luiz Ernesto Cardilo (Progressistas) | Prefeito de Presidente Bernardes (SP): 2º vice-presidente;

Rute Almeida dos Santos Lima (PTB) | Prefeita de Caiuá (SP): 1ª secretária;

Marllon Jaffer Albano de Oliveira (MDB) | Prefeito de Nantes (SP): 2º secretário;

José Roque da Silva Lira (PV) | Prefeito de Tarabai (SP): 1º tesoureiro;

Franklin Ferreira Sanches (PSB) | Presidente da Câmara de Santo Anastácio (SP): 2º tesoureiro;

Itamar dos Santos Silva (PSDB) | Prefeito de Narandiba (SP): 1º conselheiro;

Alecy Rodrigues de Oliveira (PSDB) | Presidente da Câmara de Anhumas (SP): 2º conselheiro;

Ramiro Ferreira Dourado Júnior (PSDB) | Presidente da Câmara de Mirante do Paranapanema (SP): 3º conselheiro;

Reginaldo Miranda Santos (PSOL) | Presidente da Câmara de Marabá Paulista (SP): 1º suplente conselheiro;

José Roberto de Sena (PSDB) | Presidente da Câmara de Rancharia (SP): 2º suplente conselheiro;

Anderson Aparecido de Oliveira (Avante) | Presidente da Câmara de Indiana (SP): 3º suplente conselheiro;

Lucas Fernando Vitale (PSB) | Presidente da Câmara de Pirapozinho (SP): presidente da comissão temática;

Paulo César Porretti (PTB) | Presidente da Câmara de Emilianópolis (SP): vice-presidente da comissão temática;

Andrey Luiz da Silva Santos (Cidadania) | Presidente da Câmara de Estrela do Norte (SP): 1º membro da comissão temática; e

Elton Masi Sttoco (PSD) | Presidente da Câmara de Quatá (SP): 2º membro da comissão temática.

À frente da Unipontal há dois anos, Ed Thomas disse que muitos projetos e benefícios para a região foram realizados neste período, no entanto, buscou a reeleição para solucionar as pendências que ficaram.

“A regularização fundiária do Pontal do Paranapanema, ela veio. Ela veio. E vai transformar a nossa região. E, agora, acima de tudo, trabalhar principalmente saúde. Vagas [da] Cross [Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde]. Todas as cidades sofrem. Vereadores são procurados, prefeitos são procurados, né. Nossos doentes não podem ficar esperando”, ressaltou à TV Fronteira o prefeito de Presidente Prudente.

Eleição foi realizada na Câmara Municipal de Presidente Bernardes (SP), nesta quarta-feira (1°)

Sobre a Unipontal

Criada em 2005, a Unipontal nasceu com o objetivo de desenvolver o espírito de solidariedade entre os municípios, distritos e bairros rurais, além de promover o desenvolvimento regional do Pontal do Paranapanema.

Atualmente, a associação conta com a participação de 33 cidades, também de outras regiões:

Alfredo Marcondes (SP)

Álvares Machado (SP)

Anhumas

Caiabu

Caiuá

Emilianópolis

Estrela do Norte

Euclides da Cunha Paulista (SP)

Iepê (SP)

Indiana

João Ramalho (SP)

Marabá Paulista

Martinópolis

Mirante do Paranapanema

Nantes

Narandiba

Piquerobi (SP)

Pirapozinho

Pracinha (SP)

Presidente Bernardes

Presidente Epitácio (SP)

Presidente Prudente

Presidente Venceslau

Quatá

Rancharia

Ribeirão dos Índios (SP)

Rosana (SP)

Sandovalina (SP)

Santo Anastácio

Santo Expedito (SP)

Taciba (SP)

Tarabai

Teodoro Sampaio (SP)

