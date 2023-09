Edilizia scolastica, Matteoni(MMG): “Istituzioni per una scuola più sicura e sostenibile” 

“In questi giorni sta ufficialmente ripartendo nelle regioni italiane la stagione scolastica con il fatidico suono della campanella e milioni di ragazzi pronti nuovamente a sedere tra i banchi. Ai nostri giovani studenti, dunque, rivolgiamo un grandissimo in bocca al lupo, nell’auspicio che sia un anno pieno di soddisfazioni dal punto di vista scolastico e personale. L’occasione è altrettanto propizia per sollecitare tutte le istituzioni competenti a lavorare per tutelare e garantire il pieno diritto allo studio, assicurando istituti scolastici sempre più sicuri e sostenibili: in Italia, infatti, sono numerosi gli edifici dedicati alla pubblica istruzione bisognosi di manutenzione e riqualificazione strutturale ed è dunque necessario che governo ed enti locali si attivino maggiormente in tale direzione. In particolare, è improcrastinabile stanziare opportune risorse pubbliche per interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione edilizia. L’edilizia scolastica d’altronde rappresenta una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche per assicurare una reale fruibilità degli ambienti scolastici ed educativi, che contribuiscono alla crescita dei nostri ragazzi. Un obiettivo fondamentale da concretizzare quanto prima su tutto il territorio nazionale”. Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

