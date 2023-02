Edital para concurso da Educação é publicado; confira a distribuição de vagas nas cidades

Inscrições começam na segunda-feira (13) e seguem até o dia 16 de março. Salário inicial é de R$ 4,8 mil. Último concurso da Secretaria da Educação ocorreu em 2009

O edital do concurso público para professor da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) já está disponível no Diário Oficial desta quinta-feira (9). Ao todo, são 5.021 vagas para a Educação Básica e 143 para Educação Indígena, totalizando 5.164 oportunidades. Com um salário inicial de R$ 4.826,20, o edital traz a distribuição de vagas entre os municípios tocantinenses.

O concurso foi anunciado no final de dezembro de 2022, quando o governo contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para realizar as etapas da seleção.

Confira o edital a partir da página 9 do Diário Oficial.

Inscrições começam na segunda-feira (13) e seguem até o dia 16 de março. O valor da taxa é de R$ 150, mas haverá a possibilidade de isenção para candidatos cadastrados em programas do Governo Federal.

Quem optar pela autuação na Educação Indígena também terá isenção no valor da taxa de inscrição. Para pedir a gratuidade, o candidato poderá fazer a solicitação do dia da abertura das inscrições até 15 de fevereiro.

O concurso tem dois editais: o 001/2023 terá informações sobre como concorrer às vagas de professor regente, coordenador pedagógico e orientador educacional. O 002/2023 explica como pleitear às vagas de professor na educação indígena.

O edital também traz o conteúdo programático para cada disciplina que serão ofertadas vagas para os profissionais.

A seleção terá uma fase, dividida em duas etapas.

Exame de habilidades e conhecimentos – provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.

Quadro de vagas

A maior quantidade de oportunidades é para quem leciona português e matemática. Entre as cidades com mais vagas para a função de professor regente estão Araguaína (Letras Português e Redação – 111 vagas/ Matemática – 102 vagas); Palmas (Letras Português e Redação – 90 vagas/ Matemática – 87 vagas); Paraíso do Tocantins (Letras Português e Redação – 43 vagas/ Matemática – 29 vagas) e Gurupi (Letras Português e Redação – 45 vagas/ Matemática – 36 vagas). Mas a distribuição no quadro geral de vagas pode ser conferido no Diário Oficial.

As inscrições deverão ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir da data de abertura.

As provas serão nas cidades de Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

