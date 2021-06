Il cantante romano Edoardo Vianello ha raccontato della tragica perdita di sua figlia Susanna, venuta a mancare a causa di una terribile malattia. Ecco le sue parole.

Il racconto di Edoardo Vianello

Lui è una delle voci più amate dal grande pubblico, uno dei decani della musica nostrana. Stiamo parlando di Edoardo Vianello, ospite della scorsa puntata del talk di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il cantante romano ha parlato di sua figlia Susanna, nata dalla relazione con Wilma Goich, venuta a mancare l’anno scorso. Speaker di Radio Italia Anni 60, ad inizio dello scorso anno ha ricevuto una terribile diagnosi di un tumore. Malattia che l’ha condannata in pochi mesi, strappandola all’amore della sua famiglia e dei suoi cari. Questo luglio, avrebbe compiuto 50 anni. Ha raccontato Vianello: “Il momento più triste della mia vita, inaspettato, era giovane. Una cosa indescrivibile che ho cercato di tenere dentro di me il più possibile, perché non serve coinvolgere gli altri. Un dolore personale fortissimo”.

Il racconto di Eduardo Vianello, di un padre che ha dovuto dire addio a sua figlia, è straziante e pieno d’amore. Il cantante fatica a trattenere le lacrime e racconta dei piccoli aneddoti: “Veniva a casa a vedere la partita perché era romanista. La mia immagine costante è vederla sul divano di casa mia rilassata. Mi avrebbe dato ancora più dolore vederla soffrire per parecchio tempo”‬.

Le parole del cantante

Edoardo Vianello ha raccontato del grande supporto ricevuto dalla sua attuale moglie Frida: “[Lei è stata] Attenta a farmela ricordare quando serviva ricordarla e a farmi distrarre quando non serviva”. Un rapporto strettissimo quello tra il cantante e sua figlia Susanna: “Ci sono cose che mi capitano e dico: ‘Ecco, lo devo dire a Susanna. Era il mio punto di riferimento, con lei potevo parlare di qualsiasi mio stato d’animo. E ancora adesso mi sembra che in qualche modo io possa raggiungerla”.

Il cantante ha rivelato di aver scoperto soltanto di recente di alcune care amicizie di sua figlia Susanna. Come quella con lo showman Fiorello oppure con il direttore di Rai Stefano Coletta.