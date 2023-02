Educação Financeira #233: Carnaval – guia para quem teve o celular roubado

Especialistas ensinam como proteger senhas e diminuir limites de PIX e cartões, entre outras orientações, antes de cair na folia. O Carnaval já está no meio de nós e, apesar do clima de festa, é preciso ficar atento com o celular. Roubos de aparelhos costumam ser frequentes em blocos e festas, e ladrões têm acessado aplicativos de bancos e outras instituições para fazer transferências, PIX, compras e empréstimos.

O episódio desta semana ensina como proteger e aumentar a segurança do seu aparelho, além de orientações para quem teve o celular roubado e precisa bloquear contas e contestar transações.

Vittorio Ferla