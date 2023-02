Educamais tem 800 vagas abertas para cursos profissionalizantes em Jacareí

Os cursos são das áreas de beleza, culinária, língua estrangeira e serviços. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13). As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13).

Divulgação/PMJ

O Educamais de Jacareí está com 800 vagas abertas para cursos profissionalizantes a partir desta segunda-feira (13).

Os cursos são para as áreas de beleza, culinária, língua estrangeira e serviços. São 25 vagas por curso. Além disso, serão abertas 35 vagas para cadastro reserva, caso haja desistência de algum candidato. A lista completa de cursos pode ser conferida no site da prefeitura.

Para participar é necessário estar desempregado e não ter desistido de nenhum curso do Educamais nos últimos seis meses. Também é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, de escolaridade, declaração de desemprego e Carteira de Trabalho.

As inscrições podem ser feitas a partir das 8h desta segunda-feira (13). Os interessados podem fazer o cadastro até às 22h55 de quarta-feira (15). A inscrição deve ser feita pelo formulário.

