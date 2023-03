Educandário São José faz almoço beneficente com atrações para custear projeto que atende 250 crianças e adolescentes em Santo Anastácio

Há mais de 50 anos, instituição busca ser referência na educação integral da pessoa humana na sua diversidade, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Educandário São José atende atualmente a 250 crianças e adolescentes, na faixa de seis a 17 anos, em Santo Anastácio (SP)

Educandário São José

O almoço de domingo é sempre especial, ainda mais quando o acompanhamento é a solidariedade. Pensando nisso, o Educandário São José, de Santo Anastácio (SP), realiza mais uma edição do tradicional almoço beneficente em prol da entidade, neste domingo (12), a partir das 11h.

Desta vez, o prato principal é o churrasco, que poderá ser consumido na quadra poliesportiva da instituição, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 275, na Vila Adorinda. Para os adultos, o valor é de R$ 30. Já para as crianças de sete a 10 anos, a taxa é de R$ 20. Menores de seis anos não pagam.

Há também a possibilidade de consumir a refeição em casa. Neste caso, as marmitas deverão ser retiradas no local e têm o valor fixo de R$ 30.

Conforme a coordenadora do Educandário São José, irmã Joana Romano, os ingressos para o almoço já estão sendo vendidos, na própria instituição; com ela, por meio do celular (18) 99784-7348; e na loja Conquist S.B., localizada na Avenida Nove de Julho, nº 201.

Atrações

A animação do evento fica por conta da Comitiva Cavaleiros do Arizona, com a apresentação “Arizona Dancing”, da Orquestra de Viola de Santo Anastácio e do show da cantora Thais Fernanda. Haverá, ainda, sorteio de prêmios.

Todo o dinheiro arrecadado com o almoço beneficente será revertido para o projeto social realizado pela entidade.

Ainda segundo a irmã, o desenvolvimento do almoço foi possível graças ao apoio de colaboradores e voluntários, que contribuíram com doações.

“A contribuição e a participação de cada um é muito importante para a manutenção do nosso projeto. Gratidão a todos e todas”, disse ao g1.

‘Nossa missão é educar para a vida. Cuidar da vida ameaçada em sua dignidade para que seja respeitada e integrada na sua essência humano-espiritual e incluída socialmente a partir do projeto de Jesus de Nazaré’, ressaltou a irmã Joana Romano

Educandário São José

Cinco décadas de trabalho

Há mais de 50 anos, o Educandário São José realiza um projeto social com crianças e adolescentes de seis a 17 anos, em Santo Anastácio. Atualmente, atende 250 deles por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O programa nasceu na década de 1970 e, inicialmente, foi mantido pela Congregação Irmãs Filhas de Maria Missionárias, por meio de trabalhos pastorais, campanhas e promoções. Com o tempo, começou a receber ajuda dos grupos missionários da Itália, local onde as irmãs trabalhavam, conforme a coordenadora.

“Constatou-se que problemas relacionados à pobreza, à marginalização, ao desemprego, à exploração, à falta de acesso a políticas públicas e outras questões sociais estavam tomando grandes proporções. Diante desta realidade, a congregação redimensionou sua prática, assumindo um trabalho na situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, com garantia de direitos, proteção e dignidade”, afirmou a irmã.

Atualmente, o projeto recebe recursos da Prefeitura de Santo Anastácio e do governo do Estado de São Paulo, além das doações vindas da Itália. Ele também foi aprovado no Criança Esperança, em 2019. No entanto, a ajuda da comunidade local ainda é essencial para a manutenção das atividades.

Por isso, o Educandário São José realiza promoções, eventos e arrecadações regularmente, como o brechó Pechinchão, a Festa do Pastel e o tradicional Arraiá do Educandário.

‘Educar para a vida’

Com o objetivo de educar para a vida, o Educandário São José busca ser uma instituição de referência na educação integral da pessoa humana na sua diversidade.

“Nossa missão é educar para a vida. Cuidar da vida ameaçada em sua dignidade para que seja respeitada e integrada na sua essência humano-espiritual e incluída socialmente a partir do projeto de Jesus de Nazaré”, ressaltou a coordenadora ao g1.

O trabalho, segundo ela, é desenvolvido por meio de projetos e oficinas, respeitando a faixa etária dos participantes. Com os grupos de seis a 15 anos, são desenvolvidas oficinas de gestão das emoções, identidade do grupo, gratidão, basquete, vôlei, futebol, caratê, jogos e brincadeiras, inclusão digital, expressão corporal, cidadania, direitos, hortifrúti, higiene e saúde, jogos e palavras.

Já com os grupos de 15 a 17 anos, são oferecidas oficinas de design de sobrancelhas, preparação para o primeiro emprego e informática, além de grupos que trabalham temas formativos para a adolescência, bem como atividades esportivas.

O processo de formação educacional se estende também às famílias, por meio do projeto “Minha Família e Eu”, momento em que a instituição desenvolve encontros, reuniões e festas com os pais ou responsáveis pelos participantes.

O Educandário São José fica na Rua Barão do Rio Branco, nº 275, na Vila Adorinda, em Santo Anastácio (SP)

Educandário São José

Por trás da locomotiva do Educandário São José, há profissionais como assistentes e educadores sociais qualificados em pedagogia, letras e educação física, entre outras áreas, além de facilitadores de oficinas especializados nas modalidades esportivas. O projeto conta, ainda, com coordenação social e toda a equipe composta por serviços gerais, serviços de limpeza e cozinheira, que atuam conjuntamente para garantir qualidade nos serviços executados.

“Toda essa equipe oferece suporte às necessidades apresentadas pelas crianças e através do acompanhamento da equipe de serviço social são realizados encaminhamentos para os casos que necessitam de um acompanhamento psicológico, em parceria com os serviços da saúde do município, ou acompanhamento de serviços especializados ofertados de rede socioassistencial, como o Cras [Centro de Referência de Assistência Social] e o Creas [Centro de Referência Especializado de Assistência Social]”, salientou a irmã.

Serviço

O Educandário São José fica na Rua Barão do Rio Branco, nº 275, na Vila Adorinda, em Santo Anastácio. O telefone para contato é o (18) 3263-1732.

