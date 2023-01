Égua é resgatada em situação de maus-tratos em área verde de São Joaquim da Barra: ‘Anemia severa’

Animal tem entre 15 e 18 anos, estava com carrapato e estava magro. Polícia Civil busca identificar responsável pelo bicho. Éguas são resgatadas perto de lago em São Joaquim da Barra, SP

Uma égua foi resgatada em situações de maus-tratos em uma área verde às margens de um lago nesta segunda-feira (23) em São Joaquim da Barra (SP).

O animal tem entre 15 e 18 anos e não consegue ficar em pé sozinho. Além disso, estava muito magro.

A égua foi vista por moradores da região e resgatada por veterinários, voluntários, bombeiros e funcionários da prefeitura, que a levaram para um hospital em uma faculdade particular de Ituverava (SP).

“Está com carrapato. Vendo as mucosas, na região do olho e da boca, está claro. É um quadro de anemia severa”.

Moradores da região afirmam que outra égua também foi encontrada no local com as mesmas características, mas o estado de saúde era menos grave e ela permanece na área verde.

O caso foi levado para a Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de que os animais foram abandonados pelos donos. A investigação busca saber, agora, quem cometeu o abandono.

A punição para o crime de maus-tratos prevê pagamento de multa e prisão.

