‘Ela gostava da Chicória Maria’, relembra Helio de La Peña ao falar de imitação no Casseta & Planeta

Artista conta que soube sobre morte de jornalista ao desembarcar para show em Tubarão e recebeu a notícia em choque. Glória Maria ao lado de Helio de La Peña caracterizado de ‘Chicória Maria’

Arquivo Pessoal

O ator e humorista Helio de La Peña falou da tristeza pela perda e lembrou com carinho da época em que imitava Glória Maria no programa Casseta & Planeta, Urgente!, da TV Globo.

Ele viveu “Chicória Maria” no início dos anos 2000, a mais famosa imitação da jornalista. Glória morreu na quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, após complicações de um câncer.

Helio disse ter ficado em choque ao saber da notícia no momento em que desembarcava em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. Ele está em viagem por Santa Catarina para apresentações do seu show de standup comedy.

“É uma tristeza muito grande, era uma pessoa muito legal, éramos bastante próximos. Ela gostava da personagem Chicória Maria, sempre curtiu, e eu gostava dela, um ícone da televisão”, disse.

Helio de La Peña lamenta perda de Glória Maria

Tiago Ghizoni/NSC

Para o artista, ela também foi “uma pessoa de importância essencial para o jornalismo brasileiro e para a população negra brasileira, porque era uma referência, um exemplo tremendo, um sucesso enorme”, disse.

O ator lembrou também dos encontros nos bastidores da Globo entre Glória e Chicória Maria, sempre regados a sorrisos. Helio contou ainda a força do personagem, um dos mais conhecidos dele.

“A ideia [da personagem] surgiu quando éramos um programa mensal e tínhamos um quadro no Fantástico onde cada um fez um jornalista e eu fiz a Glória Maria”, lembra.

Helio de La Peña lamenta perda de Glória Maria antes de show em SC

O personagem, conta La Peña, extrapolou o quadro e segue o acompanhando. “Até hoje e mesmo hoje fora da televisão eu faço referência no meu show”, completou.

Sobre a perda, Helio fala da referência de Glória para jornalistas, mulheres e principalmente negras.

Helio de La Peña fala sobre personagem que imita Glória Maria

Tiago Ghizoni/NSC

“A primeira repórter negra da TV brasileira, primeira negra apresentadora do Fantástico. Apresentou o mundo inteiro para o povo brasileiro, era corajosa, porque a Chicória Maria jamais teria pulado de bungee jump, asa delta, Chicória Maria se dava melhor no banho de mar”, reiterou.

Morte de Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (2).

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirma o comunicado.

