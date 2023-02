Eleições 2022: TSE nega recurso de André David e mantém votos válidos de Eliane Aquino

O g1 não localizou a defesa de André David para se pronunciar sobre o assunto. Urna eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quinta-feira (9), negar o recurso interposto pela defesa de André David (Republicanos) e manter os votos válidos de Eliane Aquino (PT) nas eleições de 2022 para o cargo de deputada federal.

Com a decisão, João Daniel (PT) se mantém no cargo, já que a votação de Eliane Aquino alcança o coeficiente eleitoral necessário para que a chapa formada pelos partidos do PT, PCdoB e PV eleja o mais votado entre seus candidatos.

O g1 não localizou a defesa de André David para se pronunciar sobre o assunto.

Entenda o caso

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe já havia retotalizado os votos para deputado federal no estado. O procedimento foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considerou válidos os votos recebidos por Eliane Aquino, que estava com a candidatura sub judice, no período das Eleições, e recebeu 66.072 votos.

Com a retotalização, a composição da bancada federal sergipana em Brasília foi alterada e o nome do delegado André David (Republicanos), que recebeu 31.597 votos, foi retirado da lista, sendo substituído por João Daniel (PT), que recebeu 68.989 dos votos.

Eliane concorreu às Eleições com o registro de candidatura sub judice, isto porque, no dia 12 de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe acolheu a tese do Ministério Público Eleitoral (MPE), de que a vice-governadora deveria ter se desincompatibilizado de cargos de conselhos deliberativos de órgãos públicos para então se candidatar ao cargo.

A defesa de Eliane recorreu da decisão e no dia 22 de setembro, a Procuradoria Geral Eleitoral concordou com o recurso e deu parecer favorável ao prosseguimento da candidatura.

