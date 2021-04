Elena D’Amario non è più fidanzata, la conferma oggi: “È difficile”

Elena D’Amario non è più fidanzata, oggi è arrivata la conferma. Nei mesi scorsi si è a lungo mormorato della sua storia d’amore con Alessio La Padula, prima vissuta in privato e poi sono usciti allo scoperto. Una conferma della relazione che però è arrivata quando ormai era finita, a quanto pare. Elena ha sempre preferito non parlarne, anche sui suoi profili social non è mai spuntato fuori Alessio. Eppure gli indizi erano tanti, non sono mancati gli avvistamenti in vacanza insieme e alla fine insomma non c’era più bisogno che i due ufficializzassero il gossip. Ma i fan si sono sempre molto incuriositi della vita sentimentale di Elena, forse proprio perché lei non ne parla spesso. Per esempio c’è chi ancora è curioso di approfondire il gossip su Michele Morrone.

Le ultime news sono arrivati da Amici Specials, dove Elena oggi è stata ospite insieme a Giuseppe Giofrè. I due ballerini hanno raccontato il loro sogno americano, le loro carriere che sono decollate proprio dopo essere stati allievi di Amici. Ma come sempre gli allievi hanno avuto modo di far loro delle domande e una di Aka7even ha svelato la verità sulla vista amorosa di Elena. Aka ha chiesto ai due professionisti come vivono il rapporto con l’amore, perché sono spesso impegnati in tour in giro per il mondo e ha immaginato non sia semplice portare avanti una relazione stabile.

Quando Elena ha sentito la domanda sull’amore si è alzata dallo sgabello e ha finto di voler andare via, per poi guardarsi un po’ intorno. Ha dato l’idea che fosse un tasto dolente, insomma. Alla fine però ha deciso di rispondere e lo ha fatto in modo molto sincero. La ballerina ha spiegato che per fare questo lavoro ha dovuto rinunciare anche all’amore:

“L’amore è una cosa importante, fondamentale. Prima quando parlavo di scelte, la scelta è stata proprio quella di metterlo da parte. È una vita molto intensa che senza perseveranza e tenacia non puoi fare. Poi son dell’idea che l’amore quando capita capita, non ci sono oceani e non ci sono distanze. Però è tanto difficile, per me è difficile trovare l’amore”

Le ultime parole sembrano confermare che non abbia una relazione al momento. Elena D’Amario è single, altrimenti perché dire che è difficile trovare l’amore? Certo, potrebbe essere stata una riflessione in generale, ma dal tono con cui ha pronunciato quelle parole l’impressione è stata un’altra. I dubbi di qualche mese fa quindi sono stati spazzati via.