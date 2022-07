elena-del-pozzo,-nuovi-dettagli-tremendi:-“ecco-cosa-gridava-la-bimba-mentre-la-mamma-la-uccideva”

Ci sono stati degli aggiornamenti sul caso della piccola Elena Del Pozzo, la bimba uccisa a 5 anni dalla mamma Martina Patti in un campo in provincia di Catania. Le news arrivano direttamente dal programma Mattino5, su Canale 5. A quanto pare la piccola dagli ultimi accertamenti avrebbe provato a difendersi dalla mamma killer e addirittura a scappare da chi le stava dando pugnalate molto dolore. Non solo. La piccola Elena avrebbe addirittura invocato il nome della mamma chiedendo aiuto non rendendosi conto che a colpirla sarebbe stata proprio lei.

Una scena straziante quella ricostruita dagli inquirenti che dimostrerebbe come Martina Patti non abbia neanche cercato di infliggere una morte meno dolorosa alla figlia, magari anestetizzandola. Insomma anche l’ultima speranza degli investigatori su questo fronte, è svanita dopo gli esami tossicologici. A Mattina 5 inoltre, Ospite di Federica Panicucci, c’è la criminologa Anna Vagli, che ha chiarito il motivo delle tracce ematiche nella casa della donna e sui suoi vestiti: “Sangue trovato in casa è da riporto, un sangue da ripulitura, avrà avuto i vestiti intrisi di sangue, ma il fatto che l’ha imbustata e colpita da dietro nella sua ottica l’ha fatto per sporcarsi il meno possibile”.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui. Emanuele Canta, invitato sul posto, ha spiegato le novità sugli ultimi ritrovamenti : “Non è stato trovato sangue nella buca perchè la bimba avrebbe messo una busta in testa, forse per gioco, e questa busta avrebbe dei fori compatibili con le coltellate. Martina non ha voluto vedere la scena o forse ha voluto sporcarsi il meno possibile ed è stato trovato del sangue copioso sulla maglia di Elena, poi la bimba ancora agonizzante è stata messa nella fossa, e il gip ha escluso una incapacità di intendere e di volere della donna”.

la cosa che maggiormente insospettisce gli inquirenti è la possibilità che ci sia stato un complice nel delitto. Ad insospettire soprattutto la grossa buca scavata per seppellire la piccola Elena Del Pozzo, tra l’altro in un terreno molto duro: “Tra i tanti ‘non ricordo’ – spiega ancora Emanuele Canta in diretta tv – Martina ricorda benissimo di aver fatto tutto da sola, e questa sottolineatura ha anche un po’ insospettito gli investigatori perché lei lo dice più volte, sembra quasi voler allontanare qualsiasi sospetto”.

“Gli investigatori – prosegue Emenuale Canta – stanno capendo se ha potuto scavare questa buca da sola, è un terreno vulcanico e duro, e la difficoltà è importante. Diventa difficile andare in profondità, è un terreno che ritorna sulla sua posizione e aver creato quella buca così profonda… Anche pensando al tempo necessario per scavare una buca così importante – aggiunge – fa pensare ad una premeditazione”.

Gli ultimi istanti di Elena sarebbero stati davvero tremendi quindi. Dalle analisi sul corpo infatti sono emersi i segni di voler sfuggire e di opporsi alla furia omicida della madre, nonchè il fatto che la bimba avesse gridato per chiedere aiuto, ben consapevole dei colpi subito. La piccola infatti è stata seppellita ancora agonizzante e non ancora deceduta.

