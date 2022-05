Elena Grandi: “Le città chiedono più spazi per le persone”

Non passano inosservate le scelte che la città metropolitana di Milano sta compiendo per reimmaginarsi sempre più smart e green e per creare nuovi spazi di socialità positiva, che mettano al centro le persone.

Nella puntata di oggi, Elena Grandi, che dal 2021 ricopre la carica di Assessora all’Ambiente e Verde al Comune di Milano, ci parla della trasformazione urbana di cui il capoluogo lombardo si sta rendendo protagonista negli ultimi anni: dal progetto Forestami, che punta a piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città Metropolitana di Milano, al Biciplan “Cambio”, un programma molto ambizioso che prevede 24 corridoi ciclabili che si snodano per tutto il territorio della Città Metropolitana.

Sono solo alcuni degli elementi che fanno di Milano un modello di città sostenibile sul territorio nazionale, circostanza di cui l’assessora Grandi si mostra ben consapevole: “Siamo, per esempio, molto virtuosi per tutto ciò che riguarda la raccolta differenziata, e quindi, la realizzazione di quella economia circolare che dovrà essere il futuro del nostro Paese, ma anche del nostro Pianeta”.

