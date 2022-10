Elena Izzo nuovo volto del mondo del fashion branding e del cinema italiano e internazionale

La 19 enne bergamasca Elena Izzo si sta ritagliando un spazio molto importante di visibilità nazionale e internazionale; si è vista nelle più prestigiose vetrine inerenti al mondo del Fashion e del cinema. Ha calcato i red carpet dei più prestigiosi festival italiani: dalla festa del cinema di Venezia a quella di Roma.

E’ madrina di numerosi festival del cinema quale, di recente, il terra di Siena film festival. Il suo volto è molto pulito, umile ed incontaminato dal mondo del falso originale.

Si sta rivelando una vera bomba ad orologeria per moltissimi brand italiani ed internazionali che la vogliono come testimonial sia per la sua originalità che per la preparazione tecnica che dimostra giorno dopo giorno (la vedremo nelle prossime campagne natalizie di brand prestigiosi).

Il talent scout italiano Marco Lanfranchi, management unico nel scegliere le testimonial, ha visto in lei un personaggio che è curato appunto dall’agenzia Area stile management.

Elena dice: non ho paura di mettermi in gioco e sono ambiziosa in ciò che faccio; ciò che mi distingue sono i lineamenti e la mia forte personalità.

Ecco come si descrive: “Sono testarda e molto determinata, se voglio realizzare una cosa la faccio sempre e se ho un obiettivo da raggiungere non mollo finché non l’ho ottenuto. Credo molto in quello che faccio, crederci mi dà la forza di andare avanti. Penso che sia difficile tenermi testa ma sono anche molto dolce e romantica”.

Elena è una ragazza molto solare e sognatrice: “Amo farmi fare un sacco di foto. Mi piace l’eleganza ed essere sempre perfetta. Infatti nella mia borsa non manca mai una piccola trousse di trucchi”. Ama cantare (“Mi calma e mi aiuta a liberare la mente”). Le piace nuotare e prendersi cura di se stessa. Infatti fa canto da quando ha 12 anni.

Ha iniziato anche recitazione.

‘I social network hanno cambiato decisamente il mio mondo, mi hanno dato più possibilità di esprimere la mia visione, essere vista e ascoltata”.

Elena racconta che ha incontrato Marco in una giornata sul lago di Iseo dove si sono scambiati delle info e delle idee; inizialmente puntavo sul mondo della moda tuttavia Marco mi ha convinto a studiare e spaziare su molti fronti perché il mercato ora vuole personaggi preparati e dinamici che si prendono la scena in varie situazioni.

La sua umiltà mi ha colpito e vedo nel mio manager una persona che mi accompagna nelle scelte più adatte.

Tutto è iniziato da qui: corso di recitazione dizione di portamento scuole di canto make up ecc non si finisce mi di imparare !!

Io sono orgogliosa di me e di area stile che mi permette di ottenere dei grossi risultati . Ho una famiglia meravigliosa che mi insegna ad avere i piedi per terra e continuare a studiare nel modo più dinamico.

Quanto ai prossimi appuntamenti con il mondo del cinema, va detto che Elena girerà vari film a roma da protagonista e si metterà in gioco sul grande schermo con varie campagne pubblicitarie; sarà poi il volto a Sanremo di un talk show con i cantanti in gara.

Conclude Elena: vorrei vivere momenti felici e raggiungere il successo nella semplicità e nel lavoro.