elena-morali-“in-vacanza-con-i-soldi-degli-altri”:-scoppia-il-putiferio

L’influencer e opinionista tv nel mirino degli haters per via del suo ultimo viaggio con Luigi Mario Favoloso

Nuova polemica per Elena Morali. In questi giorni l’ex Pupa è in vacanza alle Maldive col fidanzato Luigi Mario Favoloso. L’account Instagram della bella trentenne è pieno di foto sensuali e provocanti, tra sabbia fine e mare cristallino. Qualcuno però non ha potuto fare a meno di puntare il dito, provocando la Morali che è letteralmente sbottata sui social network.

“Sì, fammi capire che lavoro 6 andata a fare, illuminami”, “Ma datevi una regolata”, “Chi ve li paga questi viaggi di lavoro?”: questi alcuni dei commenti apparsi sulla bacheca Instagram di Elena Morali. Qualcuno è stato più diretto: “In vacanza con i soldi degli altri. Fai pena”. Parole pungenti che hanno scatenato la soubrette:

“Ignorante sono qui per lavoro quindi prima di tutto nessuno paga un c***o. Secondariamente io mi mantengo da sola da quando sono uscita di casa a 18 anni”

In delle storie successive Elena Morali ha spiegato di trovarsi alle Maldive per lavoro. Nello specifico ha avviato una collaborazione con la struttura alberghiera che ospita lei e il compagno Luigi Mario Favoloso. Non è la prima volta che la Morali si reca all’estero per la sua attività da web influencer.

Amore a gonfie vele tra Elena Morali e Luigi Favoloso

Polemiche a parte la relazione tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso procede a gonfie vele. Dopo il break di qualche mese fa la coppia è di nuovo complice, unita e affiatata. A un anno dal matrimonio simbolico a Zanzibar i due sono inseparabili.

Di recente Elena Morali è tornata a parlare anche dell’ex fidanzato Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rivelato di aver presto una decisione importante insieme al comico di Colorado: quella di non parlare più pubblicamente del loro rapporto.

Scintilla non ha infatti mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine della love story con Elena Morali. Quest’ultima, invece, non ha nascosto in passato alcuni “sensi di colpa” verso l’ex fidanzato. La Morali ha infatti ammesso che Gianluca Fubelli meritava più onestà e sincerità da parte sua dopo tanti anni di relazione intensa.

Elena Morali ha confidato che se avesse una macchina del tempo tornerebbe indietro per essere più sincera con Gianluca Fubelli che si meritava una storia con un finale più onesto. I due si sono mollati qualche tempo dopo la partecipazione della Morali all’Isola dei Famosi.

Nonostante tutto oggi Elena Morali è felice accanto a Luigi Mario Favoloso, con il quale convive a Milano. La coppia si era allontanata per via di un presunto tradimento da parte dell’imprenditore napoletano ma poi ogni incomprensione è stata risolta.