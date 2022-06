Elena rapita e uccisa, la madre confessa tutto e fa ritrovare il corpo. Cos’è successo

(ANSA) – E’ stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a Tremestieri etneo. Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

ELENA RAPITA NEL CATANESE: CADAVERE FATTO TROVARE DA MADRE



(ANSA) – E’ stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, la figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini armati. La donna dopo pressioni da parte degli agenti investigativi ha confessato il luogo del ritrovamento del corpo della piccola Elena. E’ quanto apprende l’ANSA. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri.

BIMBA RAPITA NEL CATANESE: CC SENTONO PIÙ VOLTE I FAMILIARI

(ANSA) – Sono stati sentiti più volte dai carabinieri, nella sede del comando provinciale di Catania, i familiari di Elena, la piccola di cinque anni il cui sequestro è stato denunciato ieri dalla mamma. Sono stati ascoltati i genitori, gli zii e alcuni dei nonni della piccola. Gli investigatori, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, hanno una ricostruzione maggiormente dettagliata dell’accaduto e un quadro più chiaro, anche se ancora non si sbilanciano su un’ipotesi privilegiata.

Il padre della bambina in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest'ultimo, da cui è stato poi assolto per "non avere commesso il fatto". La coppia è giovane, poco più che ventenne, ha avuto dei dissidi personali, non apparentemente gravi, tanto che vivrebbero in case separate.

