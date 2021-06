elena-santarelli-gela-tutti:-“non-puoi-sapere-cosa-ho-dentro”,-agghiacciante

Elena Santarelli gela tutti: “Non puoi sapere cosa ho dentro”, il racconto agghiacciante è apparso sul suo canale social.

È una delle showgirl più amate di sempre. E anche delle più seguite sui social. Parliamo di Elena Santarelli, diventata famosa grazie al ruolo di valletta a L’eredità. Da quel momento in poi, una carriera ricca di successi per lei, che oggi è una famosa conduttrice, oltre che attrice e modella. Anche sui social, la Santarelli ha un grosso seguito: ben 1 milione e 800 followers su Instagram, con cui condivide foto e video delle sue giornate.

Ma proprio qualche ora fa è avvenuto qualcosa di spiacevole per la conduttrice. Tra i commenti apparsi sotto il suo ultimo post, qualcuno ha fatto riferimento al suo peso, scatenando una reazione che non è passata inosservata. Uno sfogo molto toccante. In seguito, le parole della showgirl sui social.

Elena Santarelli gela tutti: lo sfogo su Instagram è toccante

“Ti spiego una cosa che forse a molti non è chiara ma è doveroso perché ne ho le scatole piene”. Inizia così il duro sfogo di Elena Santarelli, apparso sotto l’ultimo post condiviso dalla showgirl su Instagram. Uno scatto in costume in una splendida spiaggia della Sicilia, che ha ottenuto una pioggia di likes e di complimenti, come sempre quando si tratta della splendida moglie di Bernardo Corradi. Qualcuno, però, ha voluto commentare il peso della showgirl, con parole alle quali non ha potuto non replicare.

“Tu non puoi sapere cosa ho passato io ,non puoi sapere cosa ho dentro e cosa continuo ad avere ,non sai cosa continuo a vedere e percepire ,non sai che mio figlio fa controlli non sai che da Madre avendo avuto una malattia così non dormi più serena per mille motivi”, scrive la conduttrice. Circa due anni fa, il primogenito di Elena Santarelli, Giacomo, ha dovuto lottare contro un tumore cerebrale.

Il ragazzo è guarito, ma nello sfogo Elena ricorda quei bambini che, invece, non ce l’hanno fatta: “Non sai che purtroppo ho amiche che poco tempo fa hanno perso figli ,bambini che io conoscevo e che abbracciavo teneramente, non sai che la sera mi addormento pensando a quelle vite che non ci sono più”. In seguito, il botta e risposta sui social:

Un sfogo da brividi, quello di Elena Santarelli, che si conclude con un invito: “basta con questa storia del peso”.