Elena Santarelli: il dramma della malattia del figlio | Come l’ha scoperto

Elena Santarelli, amata showgirl italiana, ha dovuto affrontare un evento tragico che le ha cambiato per sempre la vita: la malattia del figlio, Giacomo. Ecco come l’ha scoperto e come sta il bimbo oggi.

La malattia di Giacomo

Elena Santarelli ha confessato in un’intervista di qualche tempo fa come tutto è iniziato e quanto è sia stato difficile per lei e il marito Bernardo Corradi affrontare questo calvario.

Il 29 novembre del 2017 a Giacomo è stato diagnosticato un tumore al cervello e solo due anni dopo la showgirl ha avuto la forza di raccontare tutto l’accaduto. Per farlo decise di pubblicare un post su Instagram con delle parole che hanno commosso tutti i suoi followers: “Il 29/11/2017 ricordo che ero in bagno a vomitare e a piangere in silenzio, ero ignara che a pochi km da casa mia c’erano due genitori che piangevano per non poter più festeggiare il compleanno della loro bambina, nata lo stesso giorno in cui io ho ricevuto un pugno allo stomaco, scomparsa nel 2015 a causa di un tumore cerebrale”.

Per i due genitori è stato un vero dramma poichè il bimbo a soli 10 anni doveva già affrontare un’operazione e delle pesanti cure per distruggere tutte le cellule tumorali. Ciò che non ha mai nascosto è stato il bisogno di un aiuto psicologico nei momenti più duri della malattia del figlio e ha rivelato al ‘Messaggero’: “E’ servita parecchio per avere il giusto comportamento con mio figlio, nella comunicazione, nel controllo dei momenti più critici come la perdita dei capelli, la rabbia: i bambini sono molto arrabbiati“.

La scoperta è stata terrificante

Ospite a ‘La Vita in Diretta’ la showgirl si è lasciata andare ad una lunga intervista a cuore aperto raccontando come ha scoperto del cancro di Giacomo e come il marito faticò a raccontare quella verità che avrebbe cambiato per sempre la loro vita familiare, che fino a quel momento era stata felice e serena.

Bernardo aveva portato il piccolo a fare una risonanza alla testa dopo una caduta che gli procurava ancora dolore dopo un mese dall’accaduto e lì la diagnosi sconcertante: “Quando è tornato a casa ha mandato Giacomo in camera sua ed è crollato sul divano, ha lanciato il foglio della diagnosi. Io gli chiedevo cosa stesse succedendo, lui disse ‘Giacomo ha un tumore cerebrale’ Non volevo crederci. Andai in bagno di corsa e mi chiusi dentro col foglio, inizia a leggerlo. Il mio cuore batteva a mille. Sembrava un film dell’orrore“.

Da lì in poi per la coppia iniziò un faticoso percorso in salita, fatto di alti e bassi, fino alla completa guarigione del figlio.

LEGGI ANCHE—-> Flavio Insinna e il dramma di una malattia ‘subdola’ | “Stavo malissimo”

LEGGI ANCHE—-> Romina Power: il passato di droghe e scandali | La confessione scioccante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

LEGGI ANCHE—-> Eduardo Scarpetta: chi è l’attore che interpreta Renato Carosone | Dove l’abbiamo già visto

La guarigione di Giacomo

Nel 2019 finalmente questa lunga battaglia è stata vinta e la Santarelli ha ritrovato la felicità di una normale mamma che vede crescere i suoi figli. Ha raccontato, lasciandosi finalmente l’incubo alle spalle: “Quando mi ha chiamato la dottoressa per dirmi che era andato tutto bene, ero in tangenziale e ho inchiodato la macchina.”

Ha poi aggiunto quanto certi eventi possano cambiarti dentro e quanto anche suo figlio sia diventato più forte: “La malattia ti cambia. Fa le cose di un dodicenne, ma è molto forte e sensibile, è tenerissimo con sua sorella“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

L’articolo Elena Santarelli: il dramma della malattia del figlio | Come l’ha scoperto proviene da Political24.