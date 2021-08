elena-santarelli-un-fiume-in-piena-“prima-che-ne-parlino-i-giornali-ve-lo-dico-io-…”

Conosciamo tutti Elena Santarelli per essere una nota showgirl italiana, la quale ha trascorso anche un momento molto particolare un po’ di tempo fa per via della malattia del figlio Giacomo. Da un po’ di tempo a questa parte, è assente dalla televisione italiana anche se di tanto in tanto è stata ospite in alcune trasmissioni televisive soprattutto nel salotto di Silvia Toffanin. Ad ogni modo sembra che in questi giorni abbia lasciato un po’ tutti senza parole, dopo aver fatto un annuncio piuttosto particolare. Sembrerebbe che la nota showgirl nonché moglie di Bernardo Corradi, abbia dato una notizia in anteprima che di certo non è passata inosservata. Ma di cosa si tratta?

Elena Santarelli, il suo post non passa inosservato

Sembrerebbe che nei giorni scorsi la Santarelli abbia voluto stupire tutti i suoi fan pubblicando un post che di certo non è passato inosservato. Nello specifico, la moglie dell’ex calciatore avrebbe pubblicato un video nel corso del quale avrebbe dato una notizia del tutto inedita. Anche la didascalia di questo video sembra aver catturato l’attenzione di tutti i suoi follower perché diceva così “I giornali ancora non ne parlano”. Pare parlasse di una medaglia d’oro che qualcuno le avrebbe conferito. Ma chi?

La showgirl e la medaglia d’oro, ma conferita da chi?

“Voglio darla io per prima questa notizia oggi mi sono guadagnata dopo anni di lavoro e assumendo il ruolo di ‘martello pneumatico’ in casa, ho guadagnato questa medaglia d’oro che mi ha consegnato mio marito”. Con queste parole Elena inizia a parlare nel video in questione. Ma non tutti sembra che avessero ben capito a cosa la nota showgirl facesse riferimento. Sembra proprio che il marito l’abbia definita “moglie rompiscatole dell’anno”. Ovviamente questo video ha scatenato le risate di tantissimi suoi follower che hanno anche commentato simpaticamente il post in questione. La nota showgirl però avrebbe anche fatto un appunto ovvero avrebbe confessato di avere imparato ad essere così rompiscatole dalla sua mamma che per lei è stata sicuramente una maestra.

I messaggi e le interazioni al post

Tanti sono stati i messaggi e le interazioni che questo post ha scatenato e non è passato inosservato il commento di Tosca d’Aquino e quello di Nicoletta Romanoff. Quest’ultima avrebbe scritto “Sto rotolando dal ridere certo che mi avessi avvisata che c’era una competizione in atto mi sarei impegnata più del solito…”.