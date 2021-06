elena-sofia-ricci-per-le-strade-di-roma-si-lascia-andare.-cos’ha-fatto?

Elena Sofia Ricci cammina per le strade di Roma e parla così tramite le stories del proprio profilo Instagram: cosa ha detto.

In questi giorni stiamo compiendo un piccolo passo avanti per tornare verso la normalità e mettersi alle spalle l’incubo rappresentato dalla pandemia da Covid 19.

È più di un anno che purtroppo l’Italia e il mondo intero fanno i conti con questo terribile virus che purtroppo ha mietuto moltissime vittime in giro per tutto il pianeta.

Nel nostro Paese, entrato totalmente in zona bianca, è da un paio di giorni possibile uscire finalmente all’aperto senza l’obbligo di indossare la mascherina.

Dobbiamo però sempre avere la mascherina con noi, visto che la si deve indossare in casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento, come spiegano bene le FAQ del Governo.

Si tratta di una conquista importante grazie alla diminuzione dei casi di contagio grazie anche alla campagna di vaccinazione.

Elena Sofia Ricci cammina per Roma: “Che bellezza!”

L’emergenza Coronavirus ha creato molti problemi non solo dal punto di vista sanitario, ma anche lavorativo. Sono diversi i settori che ne hanno risentito in maniera significativa.

Uno di questi è il mondo dello spettacolo, settore in cui sono stati diversi i lavoratori che sono stati costretti a fermarsi per vari mesi.

Elena Sofia Ricci è tra i personaggi famosi che si sono dimostrati vicini a coloro che hanno faticato a lavorare per via delle restrizioni imposte a causa dell’epidemia.

Ed è proprio l’attrice che ora accoglie con soddisfazione la possibilità di camminare in strada senza l’obbligo di indossare la mascherina. A tal proposito, la donna si è espressa così tramite le storie del proprio profilo Instagram.