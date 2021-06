elena-sofia-ricci,-spunta-una-foto-del-passato:-“che-emozione-con-te”

Elena Sofia Ricci è un’attrice di fama internazionale con una carriera ricca di esperienze. I fan la adorano e la ammirano per il suo talento.



Elena Sofia Ricci è una donna di classe e un’icona del cinema italiano. La sua eleganza e talento l’hanno resa un’attrice unica e fuori dal comune. La semplicità e la naturalezza che la contraddistinguono da sempre le hanno fatto conquistare milioni di italiani che non perdono occasione di seguirla.

I Cesaroni, la fiction targata Mediaset insieme a Claudio Amendola, l’ha fatta conoscere anche da una cerchia di pubblico più giovane che per anni l’ha chiamata con il nome di Lucia, la mamma di tutti. Poi ancora Che dio ci aiuti su Rai 1, nei panni di una suora.

Per non parlare di premi tra cui tre David di Donatello e molto altro ancora.

Elena Sofia Ricci: un dolce ricordo in sua compagnia

Molto attiva anche sui social, dove è seguita da quasi cinquecento mila follower, l’attrice non rinuncia a pubblicare alcuni scatti di progetti lavorativi passati.

L’ultima serie di foto le dedica a Cristiana Capotondi, un’altra attrice molto conosciuta nel panorama artistico italiano. Le due hanno lavorato insieme circa diciotto anni fa in Orgoglio.

Erano mamma e figlia ed oggi dopo tanto tempo la Ricci ha deciso di postare questo dolce ricordo. Immediatamente la sua collega e amica ha risposto sotto alle foto commentando

Quante cose belle insieme, ti voglio bene Elena Sofia.

A lasciare un messaggio è passata anche un’altra collega Paola Minaccioni che ha scritto alle due

Che donne, che attrici e che amiche.

I fan si chiedono se dopo tanti anni ci sia qualche possibilità di rivederle insieme sul grande o piccolo schermo. Per il momento nessun progetto è in corso, ma le vie del cinema sono infinite così come la loro voglia di lavorare. Il loro talento e la loro bravura arrivano dritti al cuore delle persone.