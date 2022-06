elena-uccisa-a-5-anni-dalla-mamma,-la-confessione-choc:-“ecco-che-le-ho-fatto”

Svolta drammatica nella vicenda di Elena Del Pozzo, la piccola che inizialmente si pensava rapita a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. La mamma, dopo aver dato indicazioni per ritrovare il suo corpo sepolto in un campo, ha confessato tutto agli investigatori. Una svolta drammatica nella vicenda di Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni che inizialmente si pensava rapita a Piano Tremestieri, in provincia di Catania.

Il corpo della piccola è stato ritrovato in un campo non lontano dalla sua abitazione, su indicazione della madre. La donna aveva dato l’allarme per rapimento il pomeriggio del 13 giugno 2022, raccontando agli inquirenti la storia di tre uomini incappucciati che avrebbero prelevato Elena Del Pozzo direttamente dalla sua auto. Questa versione, raccontata per ore agli uomini del comando provinciale dei carabinieri diretto dal colonnello Rino Coppola, non ha convinto del tutto gli investigatori. Troppe le incongruenze: dai video delle telecamere della zona non è emerso nulla, nessuna traccia di impronte particolari neanche sull’auto della donna.

E così, dopo ore di interrogatorio Martina Patti, la mamma della piccola Elena Del Pozzo, è crollata. Durante il sopralluogo nella casa di famiglia, a Mascalucia, la donna si è lasciata andare in un lungo pianto e confessato ai militari il luogo dove aveva nascosto il corpo della bambina. Il cadavere si trovava in un campo, duecento metri più avanti, solo in parte sepolto: un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui la donna abitava con l’ex compagno e padre della piccola, Alessandro Nicodemo Del Pozzo, 24 anni.

Dopo il ritrovamento Martina Patti è stata reinterrogata e ha confessato, ha detto: “L’ho uccisa io ma non o il perché”. Sul luogo dove la piccola giaceva morta è arrivato anche il padre, che già da diverso tempo non abitava più nella casa familiare. Sul posto anche la nonna paterna della piccola, Rosaria Testa. “Lei non rispondeva mai al telefono alle mie chiamate – ha raccontato – a un certo punto, quando mi ha chiamato ieri dicendomi che avevano rapito Elena, che erano incappucciati, mi ha detto che gli uomini gli avrebbero detto che questa sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbe fatto suo marito.

Pare che gli uomini le avrebbero detto, al telefono, che Elena era già morta. Quando i genitori hanno litigato la piccola non voleva andare via da casa – ha detto ancora – un giorno la mamma le stava dando botte e gliela abbiamo dovuta togliere dalle mani". "Quella mattina – ricorda la nonna in lacrime – l'ho accompagnata a scuola e le ho detto 'nessuno ti vuole bene più di me'. Lei mi ha guardata e mi ha fatto capire che aveva capito quello che avevo detto. La madre aveva un atteggiamento autoritario e aristocratico. Decideva lei quando portarci la bambina…".