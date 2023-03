elenchi-aggiuntivi-gps-prima-fascia-2023,-laurea-in-scienze-formazione-primaria-va-conseguita-entro-il-30-giugno.-sollecito-per-anticipo-sessione-estiva

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS saranno costituiti per l’anno scolastico 2023/24 in base all’art. 10 dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022. Potranno iscriversi gli aspiranti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno, grazie alle quali acquisire la priorit√† rispetto alle supplenze da seconda fascia.

