Elenchi aggiuntivi alle GPS prima fascia 2023/2: seppure non si tratti di una riapertura generalizzata delle graduatorie prevista invece nel 2024 con un nuovo Regolamento, tuttavia la possibilità di poter far valere l’abilitazione e/o specializzazione sostegno conseguita entro il prossimo 30 giugno 2023 rappresenta un’opportunità che in tanti aspettano. Soprattutto gli aspiranti che solo negli ultimi mesi hanno concluso il concorso ordinario di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 e letto il proprio nome in graduatoria.

L’articolo Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia, ci si può inserire anche per le classi di concorso a cascata sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

pappa2200