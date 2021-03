Eleonora Boi, bellezza al sole: esplosiva anche sotto la maglietta – FOTO

Eleonora Boi in uno scatto in primo piano a dir poco da urlo, fisico incontenibile come sempre e perfettamente visibile anche sotto gli abiti

Un fascino irresistibile, che abbiamo imparato a conoscere negli anni, specialmente grazie alla sua presenza nella redazione sportiva di Mediaset. La sarda Eleonora Boi ha sempre rappresentato uno dei volti più accattivanti dell’emittente milanese e continua ad incantare anche adesso, sul suo profilo Instagram, anche a migliaia di chilometri di distanza. Da qualche tempo infatti Eleonora ha cambiato decisamente vita, trasferendosi negli Stati Uniti per stare vicina al suo Danilo Gallinari. Lei e il cestista NBA, da tre mesi, sono diventati genitori della piccola Anastasia. Una grande gioia per entrambi, con Eleonora che condivide spesso con i suoi fan momenti della sua vita da mamma. E da qualche settimana, rimessasi in forma smagliante dopo il parto, coglie l’occasione, appena può di visitare i luoghi dove vive, tra Atlanta (città in cui gioca Gallinari, con la franchigia degli Hawks) e dintorni.

Eleonora Boi, più bella che mai: elegante e sensuale anche nella semplicità

Oggi, Eleonora è alla scoperta di Avalon, un enorme centro commerciale nelle vicinanze di Atlanta. Un luogo davvero molto interessante e ricco di attrattive, che sicuramente appare diverso in questo periodo, con l’avvento della pandemia che ha modificato la routine quotidiana di tutti noi, negli Stati Uniti come in Italia. Una giornata di relax in ogni caso per lei, che si gode un clima assolato. E ci regala uno scatto in primo piano a dir poco spettacolare.

Look molto semplice ed elegante, quello di Eleonora, che veste una maglietta rosa al di sopra di una lunga gonna nera. Abiti niente affatto appariscenti, che però non possono nascondere ugualmente il suo fisico esplosivo. Curve che fanno sognare, il suo sguardo che non ammette repliche, come sempre, fa il resto e manda in visibilio i fan.

