Eleonora Boi, sedurre con dolcezza: arriva il buongiorno più bello FOTO

La bellissima Eleonora Boi incanta e strega allo stesso tempo. I suoi occhi sono magici e più potenti di qualsiasi sortilegio.

Eleonora Boi da Atlanta, Stati Uniti, ci dà un buongiorno che più bello proprio non potrebbe essere. La giornalista sportiva originaria di Cagliari si trova in Georgia ormai da oltre tre mesi, al seguito del suo fidanzato. Il compagno di Eleonora Boi è infatti il famoso Danilo Gallinari, giocatore di basket professionista che da novembre 2020 milita con la franchigia della Nba degli Hawks. La squadra ha sede proprio ad Atlanta, in Georgia.

Con la squadra delle Aquile il 32enne cestista di Sant’Angelo Lodigiano ha firmato un contratto da 61,5 milioni di dollari, dopo una carriera che dal 2008 lo ha visto impegnato nel massimo campionato di basket statunitense in maniera pressoché ininterrotta. Fa eccezione la stagione 2011 passata in parte all’Olimpia Milano. Per il resto lui si è diviso tra New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles clippers ed Oklahoma Thunders, prima di imboccare la strada che ha portato lui e la Boi nella città della Coca Cola.

Eleonora Boi, il successo più bello di Danilo Gallinari

Lei è come sempre bellissima e ci incanta con il chiarore dei suoi occhi, che scintillano più di diamanti sul velluto nero. Ad inizio 2021 la 34enne sarda è diventata mamma e ha dato al proprio compagno una bellissima bambina. Ciò nonostante, la forma fisica della neomamma è diventata uguale se non addirittura migliore rispetto alla perfezione che già la contraddistingueva prima di essere in dolce attesa.

Nel messaggio rivolto ai propri ammiratori, la Boi appare praticamente priva di difetti. In quello che pare un freddo mattino invernale sul suolo statunitense, la donna riesce a scaldare i cuori di tutti i suoi followers. In tanti ne mettono in risalto la dolcezza del suo sorriso. Spulciando nel suo profilo Instagram spuntano tanti altri scatti all’interno dei quali la donna sa come fare per conquistare migliaia di fans. Come si fa a non amarla?

