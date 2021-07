Eleonora Daniele emozionata, è successo ieri: riguarda la figlia Carlotta

Eleonora Daniele e il post su instagram dedicato alla figlia Carlotta: “14 mesi con te”

Ha compiuto 14 mesi Carlotta, figlia di Eleonora Daniele: è successo ieri, 25 luglio, come ricordato dalla conduttrice di Storie Italiane su instagram con un post dedicato proprio alla sua bambina, caricato nelle storie. Nel post in questione Eleonora Daniele ha sottolineato di essere mamma da 14 mesi (la figlia Carlotta è nata il 25 maggio 2020) postando una foto nella quale si vedono i piedini della piccola, con vestitino e scarpette rosa, che sta imparando a camminare. “14 mesi con te, amore” si legge sull’immagine (visibile nel secondo paragrafo).

Eleonora Daniele e il suo primo anno da mamma divisa tra la famiglia e la conduzione di Storie Italiane

Un anno ricco di soddisfazioni, per Eleonora Daniele, quello che è seguito alla nascita di sua figlia Carlotta, frutto dell’amore con il marito Giulio Tassoni, che ha sposato a settembre del 2019: Eleonora si è infatti sempre divisa con successo tra vita lavorativa e privata, conducendo Storie Italiane tutte le mattine e dedicandosi alla famiglia il resto della giornata. E l’impegno di Storie Italiane si rinnoverà per lei a settembre, dato che dal 13 sarà alla guida di un’altra edizione, come lo scorso anno in onda dalle 10.00 alle 12.00, tra Unomattina ed E’ sempre mezzogiorno.

Di seguito la foto pubblicata nelle storie di instagram:

Storie Italiane: la prossima sarà l’undicesima edizione, nona con la conduzione di Eleonora Daniele

Taglierà il traguardo delle undici edizioni Storie Italiane a settembre, se si contano le prime stagioni, quando il titolo era Storie Vere: per Eleonora Daniele la prossima sarà la nona edizione del programma che ha debuttato con Savino Zaba e Georgia Luzi, padroni di casa per i primi due anni, e che è poi cresciuto arrivando a diventare un appuntamento imperdibile per il pubblico di Rai1 proprio con Eleonora Daniele.

