Eleonora Daniele, la situazione è drammatica: “Non ho più nulla”. Fan addolorati

Domani andrà in onda l’ultima puntata di Storie Italiane con imperdibili episodi e fatti di cronaca, oggi un ha spiazzato il pubblico.

Storie italiane è arrivato al capolinea e domani andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione che ha fatto innamorare i telespettatori ed ha ottenuto ottimi risultati. Il merito è senz’altro della conduttrice Eleonora Daniele che con la sua bravura e il talento è riuscita ad entrare nelle case degli italiani e a lasciare il segno.

In una delle puntate di questa stagione, la conduttrice ospitò in collegamento Dalila Di Lazzaro, ex modella e attrice. Quello che rivelò non passò di certo inosservato.

Storie italiane, lo scandalo

L’invitata ha raccontato alcuni particolari della sua vita che hanno lasciato di stucco la conduttrice e i telespettatori da casa. A quanto pare la donna ha avuto dei problemi economici.

L’ex modella ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda quando era molto giovane, aveva appena sedici anni. Il debutto come attrice è avvenuto poco dopo, quando il regista Alberto Lattuada l’ha scelta per Oh, Serafina!

Nel 1991 però la sua vita precipitò, l’artista perse il figlio in un incidente e lei è rimasta coinvolta nello stesso, con delle ferite alla schiena. Per curarsi Dalila dovette usare almeno un milione di euro e questa spesa la portò ad avere grandi problemi economici. Durante la puntata di Storie Italiane ha poi raccontato che

Ha rotto un momento magico della mia carriera. A causa di quell’incidente non ho più potuto lavorare. Non sono arrivata a quarant’anni di lavoro ma se anche lo avessi fatto, pur avendo sempre versato, oggi non avrei una pensione dignitosa.

La donna ha poi continuato dicendo di avere un dolore cronico neuropatico che non la fa muovere come dovrebbe. La morfina è diventata la sua migliore amica e con l’incidente tutto è cambiato nella sua vita.