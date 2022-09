Eleonora Daniele, Lo sfogo: “Aggredita a Storie Italiane, Adesso voglio cambiare trasmissione” Cos’è successo di grave

Eleonora Daniele è pronta a riprendere il suo posto a Storie Italiane, ma quest’anno raggiungerà un traguardo davvero importante. Sono dieci anni che la donna si trova al timone dello show in onda sulla Rai. Nel lontano 2013, infatti, ha preso il comando sul programma che all’epoca era intitolato Storie Vere. La presentatrice ha sempre mostrato una grande empatia nei confronti degli ospiti del suo show. Più volte si è lasciata andare alle lacrime in diretta, ascoltando le persone intervistate. Una sensibilità che le ha procurato l’affetto del suo pubblico, che anno dopo anno non l’ha mai lasciata.

Storie Italiane viene riconfermato da ben dieci anni, un traguardo veramente importante per Eleonora Daniele. Non è semplice restare saldi al proprio posto sul piccolo schermo per tutto questo tempo. Volti televisivi molto più noti hanno visto il loro share diminuire fino a essere eliminati dal palinsesto. In occasione dell’inizio di questa stagione, la donna ha rilasciato un’intervista in cui ha deciso di condividere i momenti più belli del suo percorso in trasmissione, ma anche quelli più brutti. Ripercorrere la strada del suo successo in televisione sembra d’obbligo adesso che è alle porte questa ricorrenza.

Sicuramente, il periodo più bello per Eleonora Daniele è stato quello in cui era incinta di sua figlia Carlotta. La presentatrice decise di continuare a lavorare fino a poco prima del parto. Non deve essere stato semplice, considerando i dolori ma anche i tanti sbalzi d’umore che attanagliano una donna durante la gravidanza. Ma lei ha resistito: in quel periodo ha sentito forte l’appoggio di tutti i suoi telespettatori, che l’hanno riempita d’ amore, dandole la forza di continuare a fare il suo lavoro sino all’ultimo momento. Ma non tutte le registrazioni sono state serene e semplici.

Eleonora Daniele ha deciso di condividere anche un episodio di vera paura provato da lei e dal suo staff. Ha ricordato di quando la sua inviata è stata aggredita mentre era in un quartiere periferico di Roma insieme al cameraman. I due stavano indagando in merito a un omicidio quando sono stati attaccati e hanno perso completamente i contatti con la redazione. Quando si lavora a contatto con le persone e si affrontano casi problematici, si può andare incontro anche a questi rischi. Deve essere stato molto brutto per la presentatrice rimanere in attesa senza conoscere la situazione.

“Per un quarto d’ora abbiamo perso il segnale, ho avuto paura per la loro incolumità” ha raccontato Eleonora Daniele. Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto e giornalista e cameraman sono tornati in studio illesi, solo con un grande spavento alle spalle. La presentatrice, dopo essersi goduta le sue meritate vacanze, non vede l’ora di tornare al lavoro e di salutare per la decima volta il suo pubblico affezionato. Nonostante questo, ha ammesso di desiderare qualche cambiamento nella sua vita lavorativa. Come quello di condurre un altro programma. Che ci siano progetti in vista, o si tratta solo di una frecciatina per mamma Rai? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

